我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

因應氣候變遷 伊州年輕農夫 新耕作法護土

記者黃曉文／綜合報導
因應氣候變遷造成土壤流失，伊利諾州年輕一代的農民採取新耕作法保存農田。 (伊州環保組織Sierra Club臉書)
因應氣候變遷造成土壤流失，伊利諾州年輕一代的農民採取新耕作法保存農田。 (伊州環保組織Sierra Club臉書)

因應氣候變遷造成土壤流失，伊利諾州年輕一代的農民採取新耕作法，以保存農田。

近年來乾旱與暴雨交替，大雨沖刷讓表土和肥料流入水道與湖泊。2021年，伊州凱特市(Decatur)花費1億美元疏浚湖泊，清出的汙染沉積物，多到可以填滿七棟威利斯大廈(Willis Tower) 。

41歲的利布(Jake Lieb)，是採用維護土壤方案的少數農夫之一。他設置水道，讓大雨順坡流下不會帶走土壤；種植「覆土作物」(cover crops)，在冬天保持地下活根；並且嘗試減少犁田耕作(reduced plowing)。

當他面臨是否該花更多金錢與體力的難題，家族五個世代都是農夫的利布說：「只要看著我的孩子，我就知道我該怎麼做了。」

一項新的國家氣候評估預測，除非快速採取行動，否則玉米產量將有可怕的後果。

儘管極端氣候越趨頻繁，許多人仍然抵制變革。伊州目前有72,000個農場，佔75%的土地面積，大部分農民依然堅持使用古老的方法，犁田深耕，冬季土壤暴露在外。

許多農夫並不擁有土地，大部份的地主甚至不是當地人。伊州最大的農地擁有者，第一是摩門教會，第二是Microsoft創始人比爾蓋茨(Bill Gates)。

利布認為，部分地主只看重營收，不在乎資源維護，也不願意補助新耕作方式。 土壤維護措施的成本高昂又費時，導致部分農夫卻步。在中西部，「覆土作物」僅占7%的農地。

在歐洲，強迫農民改變引起反彈。相反的，美國採用激勵措施。為了克服農民的抵制，保護組織希望像利布這樣的農民，可以成為一個「雙贏」的榜樣：保護資源與增加收益是可以兼顧的。

聯邦「降低通膨法」(Inflation Reduction Act) 承諾在五年內為農場保護提供200億美元，這是此類計畫在「黑色風暴事件」(Dust Bowl) 之後的最大投資。目前伊州種植「覆土作物」的農民，可得每英畝5美元的保險折扣。一些大公司也提供資金保護土壤，以換取「碳信用額」(carbon credits)。

這些行動除了保護農地，也將減少肥料流入海洋造成生態威脅。利布表示，「這都是為了我們的將來著想。」

伊州 凱特 氣候變遷

上一則

2024年 大華府房市將漸擺脫停滯

下一則

USDA新版植物耐寒圖 芝加哥畫入略暖6區

延伸閱讀

強化安全 伊州1/1起禁止邊開車邊視訊會

強化安全 伊州1/1起禁止邊開車邊視訊會
因應教師荒 延長代課天數 多項伊州公校新法1/1上路

因應教師荒 延長代課天數 多項伊州公校新法1/1上路
芝亞裔社區 慶賀侯炳文出任伊州副州長

芝亞裔社區 慶賀侯炳文出任伊州副州長
年底假期 伊州590萬人出遊 估12/23-12/28最塞車

年底假期 伊州590萬人出遊 估12/23-12/28最塞車

熱門新聞

拉克羅斯威大校長高喬(左圖，右圖右)因與妻子威爾遜(右圖左)拍攝成人影片，遭校董會解雇。(拉克羅斯威大)

威大校長拍色情片遭解雇 反控校方侵害言論自由

2023-12-28 16:21
熟悉車子的人士說，只需要幾秒鐘時間，就可以竄改車子儀表版上的里程數。(pexels)

18萬哩變6萬哩 竄改二手車里程數騙局再現

2023-12-23 01:05
佛州今年春季通過法令，限制公立大學從七個國家那裡「接受個人或學校的資助，或參與合作或協議」。此規範已在佛州大學內引發困惑及爭議。(學校臉書)

禁中國留學生？新規引佛州大學內爭議

2023-12-22 12:24
伊州自然資源廳日前清除了破紀錄的入侵鰱魚。(伊州自然資源廳提供)

破紀錄 伊州清除75萬磅外來入侵鰱魚

2023-12-21 15:38
奧克拉荷馬小鎮比克斯比居民鄧克爾伯格今年聖誕節前自掏腰包，主動為整條街的鄰居房子安裝聖誕燈飾。(取自鄧克爾伯格Instagram)

1戶亮不如1條街亮 奧州小鎮男自費為全社區裝聖誕彩燈

2023-12-24 21:25
澤西市知名餐廳Iron Monkey將在12月31日結束營業。(取材自谷歌地圖)

疫後消費改變 新州多家餐廳停業

2023-12-21 12:32

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死