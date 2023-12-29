因應氣候變遷 伊州年輕農夫 新耕作法護土

因應氣候變遷造成土壤流失，伊利諾州年輕一代的農民採取新耕作法保存農田。 (伊州環保組織Sierra Club臉書)

因應氣候變遷 造成土壤流失，伊利諾州年輕一代的農民採取新耕作法，以保存農田。

近年來乾旱與暴雨交替，大雨沖刷讓表土和肥料流入水道與湖泊。2021年，伊州 迪凱特 市(Decatur)花費1億美元疏浚湖泊，清出的汙染沉積物，多到可以填滿七棟威利斯大廈(Willis Tower) 。

41歲的利布(Jake Lieb)，是採用維護土壤方案的少數農夫之一。他設置水道，讓大雨順坡流下不會帶走土壤；種植「覆土作物」(cover crops)，在冬天保持地下活根；並且嘗試減少犁田耕作(reduced plowing)。

當他面臨是否該花更多金錢與體力的難題，家族五個世代都是農夫的利布說：「只要看著我的孩子，我就知道我該怎麼做了。」

一項新的國家氣候評估預測，除非快速採取行動，否則玉米產量將有可怕的後果。

儘管極端氣候越趨頻繁，許多人仍然抵制變革。伊州目前有72,000個農場，佔75%的土地面積，大部分農民依然堅持使用古老的方法，犁田深耕，冬季土壤暴露在外。

許多農夫並不擁有土地，大部份的地主甚至不是當地人。伊州最大的農地擁有者，第一是摩門教會，第二是Microsoft創始人比爾蓋茨(Bill Gates)。

利布認為，部分地主只看重營收，不在乎資源維護，也不願意補助新耕作方式。 土壤維護措施的成本高昂又費時，導致部分農夫卻步。在中西部，「覆土作物」僅占7%的農地。

在歐洲，強迫農民改變引起反彈。相反的，美國採用激勵措施。為了克服農民的抵制，保護組織希望像利布這樣的農民，可以成為一個「雙贏」的榜樣：保護資源與增加收益是可以兼顧的。

聯邦「降低通膨法」(Inflation Reduction Act) 承諾在五年內為農場保護提供200億美元，這是此類計畫在「黑色風暴事件」(Dust Bowl) 之後的最大投資。目前伊州種植「覆土作物」的農民，可得每英畝5美元的保險折扣。一些大公司也提供資金保護土壤，以換取「碳信用額」(carbon credits)。

這些行動除了保護農地，也將減少肥料流入海洋造成生態威脅。利布表示，「這都是為了我們的將來著想。」