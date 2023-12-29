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USDA新版植物耐寒圖 芝加哥畫入略暖6區

記者陳曼玲／綜合報導
植物園藝專家建議， 做好防範低溫的準備 ，可以避免因溫差波動對植物造成傷害。(記者陳曼玲/攝影)
植物園藝專家建議， 做好防範低溫的準備 ，可以避免因溫差波動對植物造成傷害。(記者陳曼玲/攝影)

根據美國農業部新版的植物耐寒劃分圖(USDA hardiness zones)，芝加哥地區屬於略微溫暖的六區，而不是稍冷的五區。新的六區包括湖郡(Lake County)、杜沛郡(DuPage County)的東半部，和植物園的大部分地區，並延伸到威爾郡(Will County)。

在芝城西郊萊爾市(Lisle)莫頓植物園(Morton Arboretum)擔任植物診所(Plant Clinic)經理的坎貝爾(Spencer Campbell)說，植物標籤、目錄、書籍和網站都根據USDA的耐寒劃分區來對植物進行分類。

植物診所的植物資訊專家耶斯拉(Sharon Yiesla)說，伊利諾州北部包括郊區的大部分地區，以及伊州南部到皮奧里亞市(Peoria)仍處於5區。

由於氣候暖化，加上芝加哥這類大城市與郊區的熱島效應(heat island effect)，USDA自2012年以來首次修訂植物耐寒地圖，新的地圖上顯示全美的所有區域都向北移動。

但位於6區的花園是否需要移除原本為5區的耐寒植物呢？坎貝爾說完全不用擔心，因為在5區的耐寒植物在6區一定也耐寒。

但USDA的新圖表不表示冬天的溫度持續變暖。因為這些分區是基於各地的平均最低氣溫，但氣溫驟降的變化可能會殺死很多植物。坎貝爾說，6區仍然會有大雪與冰凍的氣候，所以要為植物在冬季休眠時做好充分準備，在冬季與早春的季節保持溫暖，例如在根部鋪上覆蓋料(mulch)。

耶斯拉認為，冬季植物受損的原因不是由於低溫造成，而是冬末春初的冷暖溫度的波動。因為暖流誘使植物脫離休眠狀態，但緊接著的冰凍氣溫又會破壞新的生長組織。她說這段時間內的溫度忽高乎低，屬於5區的耐寒植物也會受到損害。

然而，冬季變暖對花園並不是好消息。坎貝爾說，有些過去會因為寒冬而被殺死的害蟲卻因天氣變暖而存活下來。另外，如果樹木因天暖提早開花，它們的花朵和果實可能會被晚霜摧毀。而且雜草也會因冬天變短而在春秋季節長得更茂盛。

耶斯拉說，我們需要數年的時間來瞭解並適應這些氣候對植物的影響，因此明智的作法仍是做好防範低溫的準備來保全花園裡植物的健康。

想要知道你的花園位於哪一個植物耐寒區，可用郵遞區號上網搜尋： planthardiness.ars.usda.gov

植物園 低溫 芝加哥

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