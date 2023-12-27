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落實教育公平 芝逐步取消菁英公校 11名校受衝擊

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市公立沛頓大學預科高中辦學出色，但申請就讀的難度幾乎跟進入長春藤大學不相上下。( 芝沛頓高中官網)
芝市公立沛頓大學預科高中辦學出色，但申請就讀的難度幾乎跟進入長春藤大學不相上下。( 芝沛頓高中官網)

芝加哥教育委員會(The Chicago School Board)日前通過了一項決議，將逐步取消選擇性的菁英招生學校(selective-enrollment schools)，此舉引發有關教育公平性的激烈爭論。

這項新的措施，旨在改變以考試為基礎的招生政策，推動政策者主張，選擇性的菁英入學方式，使芝加哥公立學校系統(CPS)出現分級以及不公平現象，且讓學生從社區學校(neighborhood school)分流出去，然而截然不同的政策改變，直接影響了芝加哥11所以學術卓越聞名的公立學校。

選擇性的菁英招生學校，長久以來一直被視為多元化的燈塔，該作法讓不同背景、收入的學生群體，都有機會進入最好的學校就讀，芝公立學校的菁英招生措施，採取獨特的加權錄取制度，確保了成績優秀學生的組合，營造了一個讓來自挑戰環境孩子的茁壯成長環境。

根據非營利機構Wirepoints以及伊州教育委員會的數據，芝市瓊斯大學預科高中(Jones College Prep High School)、北區預科高中(Northside College Prep)的學生成績紀錄，前者的年級閱讀率高達91％，後者更達到92％。

然而，芝加哥市市長強森對於這種情況卻有不同的看法，尤其是對非裔、西語裔學生而言。他在2018年時曾表示，他擔心一些學生取得的成績，可能會無意中羞辱其他未達到相同標準的學生，並可能讓這些孩子因此轉向失敗。

強森的觀點獲得芝加哥教師工會(CTU)的認同，工會表示，選擇性的菁英學校最初宗旨在於消除種族隔離，然而令人感到諷刺的是「它助長了更多的種族隔離」。CTU說，這些菁英學校變成在教育上的種族隔離，只提升了少數人的能力及地位，卻使大多數人的不平等永久化，讓人驚訝的是，選擇性菁英學校一直在縮小種族成績的差距，這對於該政策的負面影響說法也產生了挑戰。

以芝市南區的布朗茲維爾傳統小學(Bronzeville Classical Elementary)為例，該校73％學生為非裔，其中72％的學生閱讀能力達到了年級水平。相比之下，該學區的其他工立學校卻平均只有26％的學生達到年級閱讀水平，然而根據新的芝加哥教育委員會的政策，未來將取消布朗茲維爾傳統小學，改將這些學生分流到其他社區學校。

CTU主席蓋茲(Stacy Davis Gates)將自己的孩子送到私立學校就讀，但卻積極反對在工會管理的公校之外，尋求選擇性學校的家庭提供獎學金。蓋茲的言行變化與差異，與強森在競選市長期間，曾發誓不會終止選擇性菁英學校招生，但後來卻改變的立場不謀而合。

芝加哥 公立學校 非裔

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