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拿今年比前年 多數家庭開銷增逾萬元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
通貨膨脹導致大多數美國家庭，每年需額外負擔超過1萬元的開支，才能維持2021年1月的生活與商品水平。(pexels)
通貨膨脹導致大多數美國家庭，每年需額外負擔超過1萬元的開支，才能維持2021年1月的生活與商品水平。(pexels)

國會聯合經濟委員會(Congress's Joint Economic Committee)成員創建的通膨追蹤器顯示，過去兩三年全國通貨膨脹的趨勢下，現今大多數的美國家庭需要額外花費1萬元或更多，才能負擔得起與不到三年前相同的商品和生活品質。

這份報告分析了通膨對每個州平均家庭的影響，該報告使用2021年1月作為基準，「因為當時是通膨最後一次處於近期歷史正常範圍內」。

報告稱，現在大多數美國家庭需要額外花費1萬元或更多，才能負擔與不到三年前相同的商品和生活品質。

而伊利諾州的情況又更糟，分析指出，由於通貨膨脹，伊州的商品和服務成本從2021年以來，上漲了17%以上，這意味著伊州家庭平均每月需要增加花費964元，也就是每年多花1萬1566元，才能負擔與2021年1月相同的生活水平及商品。

伊州是中西部地區受通貨膨脹打擊最嚴重的地區之一。 通貨膨脹也使明尼蘇達州的商品和服務成本上漲了18%，該州平均家庭每年需要增加近1萬3000元，才能維持跟2021年初一樣的生活。威斯康辛州和印第安納州的通貨膨脹率與伊利諾伊州相同，但平均家庭需求略為低些，這兩個州都要多花大概1萬100元來維持2021年年初的生活水平。

由於各州的生活成本各不相同，通貨膨脹也各不相同。 即使在阿肯色州、緬因州和奧克拉荷馬州等房價最便宜的州，與2021年1月相比，這些州平均每個家庭仍需要多花費8000元以上，才能滿足兩三年前的相同需求。

報告稱，在所有州中，科羅拉多州家庭的情況最差。 最近的通貨膨脹對他們來說，每年增多的成本高達1萬4995元。

在華盛頓特區，情況實際上比任何州都更糟，生活在這個美國首都的家庭，平均要多花1萬7109元，才能維持2021年初的生活及商品水準。

這份報告的調查結果與人們對通貨膨脹的看法一致。金融網站Bankrate最近的一項調查顯示，60%的美國就業者表示，他們的收入和薪資跟不上物價的上漲，就連大多數拿到加薪的員工也表示，薪資增長的金額遠遠不夠開銷。

哥倫比亞廣播公司(CBS)的一項民意調查還發現，與疫情大流行前相比，2023年有更多人在支付帳單和各種費用時面臨困難。

經濟學家表示，大多數商品和服務的價格並沒有下降，否則如果下降將是一件非常糟糕的事情 ，不過，通膨正在放緩，根據美國商務部日前發布的一項數據指出，9月到10月的物價沒有變化，而在此之前的通膨漲幅為0.4%。

與去年同期相比，10月份消費者物價上漲3%，低於9月3.4%的年漲幅，這也是兩年半以來最低的同期通膨率。

通貨膨脹 伊州 奧克拉荷馬州

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