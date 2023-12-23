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18萬哩變6萬哩 竄改二手車里程數騙局再現

記者黃曉文／綜合報導
熟悉車子的人士說，只需要幾秒鐘時間，就可以竄改車子儀表版上的里程數。(pexels)
熟悉車子的人士說，只需要幾秒鐘時間，就可以竄改車子儀表版上的里程數。(pexels)

在車子的里程表上動手腳的騙局又有捲土重來的跡象，熟悉車輛交易市場的專業人士提醒，買家應拿到想買車輛的識別碼VIN，然後查找該輛車的紀錄報告，避免上當受騙。

根據聯邦政府的數據，全美購車者因為里程表詐欺所損失的金額，每年超過10億美元。

住在愛阿華州的博羅斯(Paul Boroughs)剛買了一台漂亮的二手車，沒想到車子顯示的里程數根本是造假的數字。

11月時，他發現了一筆超乎意料的二手車划算交易，用一萬美元的價格，他從芝加哥的私人賣家，購買了一輛2015年的奧迪A6，他以為這台車只開了6萬6000哩。但是當他向政府註冊這輛車時，卻發現該部車原來里程數已經被篡改。 該車實際已經開了18萬5000哩。

如果本來顯示的低里程數是真的，這輛車的價值可能高達1萬8000元。博羅斯本來以為自己買到一台低里程數的車子，沒想到自己根本被賣家欺騙了。

竄改里程表其實已經是行之有年的騙術，而且只需要花費數分鐘就能調整里程數據。

專門修理車輛里程表的英格爾(Josh Ingle)表示，小偷可以用很快的速度更改里程表讀數。他並示範如何修改一台2009年雪佛蘭(Chevrolet)的里程表，前後只需數秒鐘就完成。他說，不是每台車都有辦法找到真實紀錄，因此買家可能根本無法得知自己被騙。

根據CARFAX的最新數據，美國大約有210萬輛車的里程表已經被改小，竄改數量比一年前增長了7%，比兩年前增長了14%。CARFAX主編歐森(Patrick Olsen)說，這種行為有時出自私人不肖賣家，有時則是出自有組織性的詐騙集團所為。

專家表示，最好的保護措施是一定要使用車輛識別碼(VIN)獲得報告，並在購買前讓獨立的機械工檢查汽車下方。從煞車踏板與避震器的磨損程度，就可推測是否吻合里程表所顯示的數字。

如果購買的是電動車或是較新的二手車，資訊都會存留在網路上，雲端裡有里程數紀錄，因此很難做假資料。但是專家也警告，詐騙者的手法也會隨著時代日新月異，購買任何二手車，最保險的做法還是要檢查完整的報告。

二手車 雲端 詐騙集團

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