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芝亞裔社區 慶賀侯炳文出任伊州副州長

特派員黃惠玲／芝加哥報導
侯炳文(右二)出席亞裔社區為她舉辦的慶祝餐會。(華人互助會提供)
侯炳文(右二)出席亞裔社區為她舉辦的慶祝餐會。(華人互助會提供)

華人互助會主辦的「侯炳文(Grace Hou-Ovnik)餐會」，日前在南華埠富麗華餐廳舉行，約200位嘉賓齊聚慶賀侯炳文出任伊利諾州副州長，主要負責監督州府的戰略願景以及回應各項社會福利服務問題，互助會共同創辦人黃于紋表示，曾任互助會主任的侯炳文，在組織能力、溝通能力都令人印象深刻，這次獲得州長拔擢，也是亞裔社區的驕傲。

在華人互助會的召集籌備下，24個亞裔社團均出席了這場活動，伊州參議會第8選區參議員Ram Villvalam、眾議會17區華裔議員江珍妮(Jennifer Kong -Gershowitz)，以及芝市11區華裔區長李惠華等人均到場同慶。

黃于紋擔任當天餐會的主持，她首先緬懷其父黃懷德的高瞻遠見，在1980年創辦了華人互助會，為北城的難移民提供各項服務。她回憶，她1998年要離開互助會時，就對有才幹、有智謀的侯炳文非常印象深刻，因此她全力把當時在前伊州財務長托品卡(Judy Topinka)辦公室任職的侯炳文爭取到華人互助會擔任行政主任。

多達20多個組織出席了侯炳文(前右四)慶祝餐會。(華人互助會提供)
多達20多個組織出席了侯炳文(前右四)慶祝餐會。(華人互助會提供)

1998年到2002年共四年的任期中，侯炳文積極推動互助會與其他團體合作，且整頓了互助會的管理方式，黃于紋說，侯炳文今日的成就是亞裔社區的光榮，更是亞裔婦女的驕傲。

黃于紋表示，很榮幸與自豪擔任當天慶賀午餐會的主持，大家歡聚一堂為祝賀侯炳文成為伊州首位華裔副州長，黃于紋說，侯炳文青出於藍而勝於藍，她向世人展現了女性的卓越能力與仁慈兼堅韌的個性，改變並影響著無數人。

侯炳文在餐會中感謝各界對她的支持。侯炳文說，她曾經無數次來過富麗華酒樓參加各種社區活動，她的公共服務職業生涯也紮根于亞裔社區。她為自己的亞裔文化背景感到自豪。她表示，她牢記母親生前對她說的話，「長大後不論從事任何工作，盡心去做，只要開心快樂就好」。侯炳文稱自己一直很幸運的，在職業生涯中，一直開心快樂走到現在。

她也提及早年陸續在華人諮詢服務處、伊州財長辦公室工作，直到1998年遇到黃于紋，受邀出任華人互助會行政主任，都累積了不同的經驗。她說，尤其在華諮處與華人互助會工作時學到的經驗，讓她在後來的職業生涯中扎根。

侯炳文的父母來自台灣， 她畢業於香檳伊利諾大學新聞系。社區各界對於侯炳文此次出線成為副州長一致認同實至名歸。

華人互助會共同創辦人黃于紋(右)當年就看好侯炳文(左)的出色才幹，力邀她出任互助...
華人互助會共同創辦人黃于紋(右)當年就看好侯炳文(左)的出色才幹，力邀她出任互助會行政主任。(華人互助會提供)

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