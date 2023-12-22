超速致死占比高 NTSB建議新車裝警告器

超速駕駛身亡的人數，占車禍致死者的三分之一。(NHTSA臉書截圖)

由於目前美國因駕駛超速而死亡的比率 所有車禍死亡人數的三分之一，為了降低超速肇事的死亡人數，美國國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)日前提出建議，希望將警告駕駛超速的技術列為所有新車的標準配備，使民眾都能得到行車安全的保障。

去年初在拉斯維加斯發生一起造成九人死亡的行車超速事件後，聯邦政府提出這項建議，要求汽車製造商在新車上安裝警告超速的系統。

國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA)負責制訂美國銷售的汽車所需要的最低安全標準，國家運輸安全委員會建議該局規定新車都必須配備智能車速輔助技術，能在駕駛超速時發出警告，甚至系統還可以主動安裝在超速慣犯的車輛上。

伊利諾州高速撞車事故比率自2018年以來一直上升。根據NHTSA數據，2021年與超速有關的車禍造成1萬2330人死亡，比2020年增加8%，是2007年以來死亡人數最多的一年。2021年，伊州 與超速有關的死亡人數為487人，占伊州交通事故死亡總人數的37%。

NTSB公路安全辦公室副主任波蘭(Kristin Poland)强调，這些系統能為駕駛提供更多資訊，她說當駕駛人超速行駛時，閃避危險的反應速度變慢，而且撞擊的後果將會更加嚴重。

高速公路安全保險 協會(Insurance Institute for Highway Safety)研究副總裁西奇諾(Jessica Cicchino)則認為這些警告系統能解決駕駛上路後的莽撞行為。

然而，汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)的發言人說，雖然車輛技術可以降低超速的機率，但是希望採用更全面的方法來減少超速，此外，也應繼續加強對駕駛人的駕駛習慣教育、制訂法律與有效地執行、政府要投資 於基礎設施來改善交通，並提供資金支持這些安全措施。

高速公路與汽車安全倡導協會(Advocates for Highway and Auto Safety)主席雀斯(Cathy Chase)表示，智能車速輔助技術的規範化是當務之急，應當宣導使民眾想要安裝這種裝置。

歐盟7月開始已經規定所有汽車都必須安裝超速警告系統。美國的公路和汽車安全促進會資深言就主任基爾代爾(Shaun Kildare)說，將這項技術作為標準配備，可確保每個人都獲得相同的保護。