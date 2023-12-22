年底假期 伊州590萬人出遊 估12/23-12/28最塞車

FAA估計，今年年底假期伊州搭機出遊的人數，將比2019年的最高紀錄還要多出至少20萬人。(特派員黃惠玲／攝影)

美國汽車協會AAA報告指出，今年從12月23日到元旦期間，伊利諾州約有590萬人出門到離家50哩遠外的地方旅行，與去年同期相比增加了3.5%，其中約90%的人開車出遊。

自新冠疫情 以來，全美今年年底假期出遊的人數預估接近歷史新高，AAA統計全國將有超過1億1500萬人在年底假期間旅行，機場和道路也將更繁忙擁擠，不過與疫情前的2019年相比，仍少了3%。

開車出遊方面，AAA估計伊州 有超過530萬人開車上路，是2019年來的第二高，將比去年人數高出2.5%。另外，AAA估計每加侖汽油的價格將與去年假期相似，伊州去年聖誕節 期間的平均油價為每加侖3.22元。

開車的民眾可以參考交通數據分析公司INRIX的數據，預估12月23日到28日的道路交通最繁忙，建議在中午以前或晚上7時後出門，以避免交通壅堵。

航空方面，根據美國聯邦航空局(Federal Aviation Administration ，簡稱FAA)的數據，今年假期全美將有約750萬人搭飛機旅行，比2019年創下的最高記錄還要多出至少20萬人。

FAA估計周四(21日)是機場最繁忙的時間，機場將有4萬8000多的航班起飛。人們旅行的時間也因習慣和學校時間開始改變，也就是提早出發並延後返回。美國航空公司(Airlines for America)說，今年年底假期從12月20日到明年1月8日。

美國航空公司(AA)估計在假期期間，每天將有280萬名乘客搭機，比去年增加16%。根據CNN報導，總部位於芝加哥的美國聯合航空估計載送900萬人，比去年增加12%。

搭機旅行的乘客也可以考慮利用聖誕節前幾天搭機，那時人數會相對較少，而聖誕夜當天乘客最少。

根據美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration)提供的檢查站數據，今年搭機旅行的人數創下歷史新高，比去年增長12%，比2019年增加1.4%。

好消息是，航班雖然大幅增加，但航班延誤和取消的情況仍低於疫情之前的平均值。

今年感恩節假期中旅行的人數超過2019年，在11月26日達到290萬人次，創下TSA的單日最高記錄。