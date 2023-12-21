學廚藝獲獎金 華諮處西廚班明年1月3日開課

華諮處西廚班將在明年1月3日開課。(華諮處提供)

華人 諮詢服務處西厨培訓班即將在2024年1月3日開課，參加學員不僅可獲得高額獎勵金和多項福利 ，還能學習西餐烹飪技能、提升英語水平，並考取芝加哥衛生執照，畢業後更能有機會在餐飲業找到理想工作。

華諮處表示，西廚班的全新福利政策，包括高達500元的現金獎勵，為期3個月的免費CTA乘車卡，一台免費的Chromebook手提電腦，以及廚師服、鞋子及面試服裝的報銷。這些福利將幫助您順利融入學習和職場，為成功鋪平道路。

新一届的西厨培訓班將於2024年1月3日開課，至2024年3月22日結業，上課的時間每周三至周五，早上8時30分至中午12時30分。

有意報名者，可電(312)791-0418轉就業及職業發展項目。上課地點在華埠 的華人諮詢服務處，地址：2140 S Tan Ct, Chicago, IL 60616）。

西厨培訓班課程以英文授課，同時也會提供中文翻譯，確保每一位學員都能輕松理解和掌握所學內容。無論是剛剛步入職場的新手，還是希望轉變職業方向的職業人士，華諮處都可以提供個性化的培訓，助學員成為一名出色的廚師。