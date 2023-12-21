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破紀錄 伊州清除75萬磅外來入侵鰱魚

記者黃曉文／綜合報導
伊州自然資源廳日前清除了破紀錄的入侵鰱魚。(伊州自然資源廳提供)
伊州自然資源廳日前清除了破紀錄的入侵鰱魚。(伊州自然資源廳提供)

伊利諾州的生物學家與漁民合作，從伊利諾河(Illinois River)清除了75萬磅的外來入侵魚種-鰱魚(silver carp)。

伊州自然資源廳(Illinois Department of Natural Resources，IDNR)日前發布新聞稿表示，該機構的生物學家、簽約商業漁民、與伊利諾河生物站(Illinois River Biological Station，IRBS)的生物學家，三方通力合作，在饑餓岩池(Starved Rock pool)河邊，進行為期十天的密集捕撈作業，成功捕獲破紀錄數量的鰱魚。

據稱，這是有史以來收穫最大的單次清除行動，可能也是美國最大規模的淡水捕撈行動。 該清除行動採用「圍網捕撈法」(seining)，使用一張圍網，從各種角度與下方包圍目標魚種，然後帶到岸邊。

2022年，清除行動移除了35萬磅的入侵種魚隻。今年進行了同樣的清除，然而，這次工作人員有了更多經驗，天候狀況也更適合。 「這種清除技術非常有效，但是深受水位與水溫的限制影響。」IDNR水生有害物種專案(aquatic nuisance species program)經理Brian Schoenung表示。剛好這段期間提供了近乎完美的條件，促成了這項破紀錄的魚類清除行動。

IRBS專家表示，初冬是進行此類大規模清除的最佳時機。因為鰱魚會大量聚集為過冬作準備，低溫也會讓鰱魚的跳躍能力降低，無法從網中逃出來。

此計畫的目標是減少外來魚種的成年魚數量，以抑制上游洄游，並保護五大湖免受入侵物種的危害。漁民每年在IDNR工作人員的監督下，從伊利諾河上游清除超過100萬磅的入侵鯉魚。

IDNR水生有害物種專案組長Justin Widloe稱，該計畫與簽約商業漁民合作，阻止入侵外來魚種往上游推進，效果卓越。

伊州中部的皮歐利亞市(Peoria)的Sorce Freshwate公司，與比爾茲敦(Beardstown)的水產蛋白公司(Aquatic Protein)，為該行動提供卡車運輸和搬運支援。

跟據IDNR的網站資訊，鰱魚最高重量可達110磅，源自東亞，大約在1970年代引入美國，最初用作食用魚與控制浮游生物數量，1980年開始在自然水域中被發現。香檳伊利諾大學(UIUC)的草原研究所(Prairie Research Institute)稱，因鰱魚跟當地魚類與貽貝同樣食用浮游生物，容易造成本土生物的生存危機。

伊州 低溫 伊利諾州

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