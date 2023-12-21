租金漲 庫克郡遭驅逐租客追平疫情

租金上漲，導致庫克郡金年至今遭驅逐的房客人數達到6600人。(Getty Images)

根據庫克郡警長辦公室統計，今年到現在該郡約有6600個租客遭強制驅逐，此數量已達到新冠疫情 前的人數，房產業者表示，可負擔住房數量不足及租金 上漲，是導致這波房客驅逐增長的主要原因。

房地產網站Zillow數據顯示，芝市11月的房租比去年同期上漲5.3%，芝都會區的房租平均價格為1933元，這個租金水平需要年收7萬7300元的家庭才能負擔，此外，過去兩年芝加哥的房租漲幅高達兩位數。

自新冠疫情以來，伊利諾州政府已發放數億元的租金，援助超過10萬名芝加哥和庫克郡郊區的居民。但此舉對長期無力支付房租者卻非好事，他們因此不想為自己支付房租努力，許多房東 也不再接受租戶第二次申請政府租金援助，其中有些租戶早已無資格申請相關資助，州府補助計畫的上限為2萬5000元或18個月的房租，以申請順序發給。聯邦提供的租金資助則會在2024年夏季結束。

疫情前，根據規定租戶只要欠租，幾周內就可能被驅逐，疫情後，庫克郡自2020年11月開始實施分流驅逐(eviction diversion)計畫，期間利用聯邦租金援助來提供有需要者免費法律援助、調解和租金補助，這些措施使2022年強制驅逐的房客量少了約2000件。

雖然疫情期間驅逐延緩好幾個月，保障租客不至於流落街頭，但同時也可能使房東陷入財務困境，更擔心失去房子，因此向法院申請強制驅逐租客。

負責管理分流驅逐的芝加哥律師基金會(Chicago Bar Foundation)執行主任格拉夫(Bob Glaves)表示，驅逐程序延緩是因為沒有足夠的律師來處理，但今年市議會推出律師諮商法令(counsel ordinance)，估計有更多律師協調租戶與房東和解，估計到2027年，面臨驅逐的租戶會得到更多法律協助。

2023年芝加哥市租客被驅逐的多半發生在非裔和拉丁裔佔多數的南區和西區，與全美其他地區的有色人種所面臨的情況類似。租戶律師表示，租戶面臨驅逐的原因很多，像是精神心理問題、遭受家庭暴力、或過去受虐而不信任法庭。有些人則是因為公寓條件差而自己扣留租金卻沒有告知房東，或拖欠每個月的遲繳罰款，也有房東拒絕與租戶協調付款計畫。