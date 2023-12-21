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芝市未償債務累計超過64億 多難追回

記者黃曉文／綜合報導

芝加哥市府面臨大量未收欠款，對強森市長將是一大嚴峻考驗。未償債務追溯到1990年，至今累積超過64億元的未付費用、罰款，和債務，相當於全市預算的40%，此驚人的數額引發了市民的疑問，為什麼市府在過去三十年期間沒有更積極地追債。

未付款項包含各種類別：近29億元的行政聽證債務；超過23億元的未付停車；超速和闖紅燈攝像頭罰單；以及近7.23億元的未付水費。該市每個成年居民的平均債務約為3026元。在欠下巨額債務的人之中，市府官員指出雖然比率不高，但是有一小群刻意違反法律的人，其中許多來自芝加哥以外的地方，卻欠了最可觀的未償債務。

收集未付金額，將是一項艱鉅的任務，主計長承認，在這些金額中，有很大的部份將會難以追回。然而，鑒於預算短缺，和未來幾年將有越來越多的預算問題，官員們一致表示，應該做出更多努力來加強債務催收。

未償還的債務包括：行政法院聽證會、停車罰單、闖紅燈攝像頭罰單、超速攝像頭罰單、未付水費、救護車費、稅收欠款，和建築檢查費。未償債務中很大一部分來自行政法院聽證會，在過去25年中，有19年每年未償債務超過1億美元，總額接近29億美元。

雖然追討舊債具有挑戰性，但市府將主要針對在近期欠下大量金額的故意違法者，這些人其實有能力償還債務。主計長強調，這些債務人中，許多人不是來自芝加哥，他們利用法律機制逃避責任。

內部追討債務的工作包括：發送通知、扣押車輛、審查營業執照等。如果內部措施無效，芝市將把案件移交收款機構，這些機構有權提出留置權並扣押工資和銀行帳戶。儘管做出了以上努力，預期案件仍可能無限期地在法庭上徘徊。

政府官員承認，需要採取更積極主動的措施來收回未償債務，尤其目前正在探索新的收入來源。因應市政廳努力因應重大財務挑戰，有效收債對於市府計劃的運作將是一大要務。

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