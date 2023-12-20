公共衛生危機 芝市含鉛水管逾40萬條 汰換緩慢

芝市汰換含鉛水管的進度緩慢。(芝市府官網)

拜登 總統(Joe Biden)最近宣布下令美國各城市要在十年內更換飲用水的鉛管，但由於芝加哥 的含鉛的供水管道數量超過了40萬條，因此將不受這個法令限制，這也意味著，芝城至少可以有40年的時間解決這項問題。

芝加哥的供水管道指的是連接家庭和自來水管道的管線，由於鉛管數量之多，汰換速度緩慢，因此芝市政府被環境保護者要求先提供濾水器來保護居民免受鉛中毒。

三個環保組織和伊州 州參議員維立瓦藍(Ram Villivalam)都呼籲市府擴大免費濾水器的發放，讓有需要的家庭能很容易地取得資源。

根據芝市水務部門的一份聲明文件中說，任何家庭的自來水經檢測含鉛量超過聯邦規定的十億分之十五的警戒線時，都有資格獲得一套免費的濾水壺和濾水器。此外，在住屋所在的街區進行過供水或下水道總管施工，或安裝了水錶的居民，也可以從市府獲得免費的濾水器組裝套件。

小村環境正義組織(Little Village Environmental Justice Organization)的資深政策分析師桑托約(Brenda Santoyo)說，希望能任居民更容易獲得過濾設備，市府也要推廣教育民眾，使更多人意識到鉛污染就在他們身旁。桑托約還補充說，有兒童或孕婦的家庭應該優先安裝濾水器。

東南環境工作組(Southeast Environmental Task Force)資深顧問拉米雷斯(Gina Ramirez)，不管鉛含量的高低，吃進人體都是不安全的，她說，芝市府需要承認這是一場公共衛生危機。

自然資源保護委員會(Natural Resources Defense Council)安全用水倡議主任主任蓋亞丁(Angela Guyadeen)說，雖然芝市府已經承諾解決鉛管汰換的問題，但步伐卻如冰川般緩慢。

伊利諾州府規定芝市更換含鉛管線的期限為50年。伊州的環境保護廳(Illinois Environmental Protection Agency)發言人表示，該局也提供 400萬的資金給芝市用於汰換含鉛供水管道。

芝市前市長萊特福特(Lori Lightfoot)曾誇口是首位開始解決清除全市近40萬條鉛管工水道的市長，但進度落後自訂的目標。

桑托約說，儘管拜登總統對芝市汰換鉛管的規定有所緩衝，但她仍希望汰換鉛管的速度能比預計的期限更早完成，以保護人民的健康。