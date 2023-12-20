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搶救治安 芝市長首度公布社區安全計畫 嚴重區優先

記者陳曼玲／綜合報導
芝市長強森(中)宣布社區安全計畫，該方案將著重優先解決西區、南區的暴力問題。(芝市長辦公室)
芝市長強森(中)宣布社區安全計畫，該方案將著重優先解決西區、南區的暴力問題。(芝市長辦公室)

芝城治安幾乎是現階段全民最關注的焦點，尤其搶劫、偷竊案件均達歷史新高，芝加哥市長強森(Brandon Johnson)今年5月中旬上任後，直至日前終於公布其社區安全計畫，他擬結合政府與社群力量，「以人為本、以地方為基礎」，將解決飽受暴力威脅的南區和西區沉痾 ，列為其治安方案的最優先項目。

強森與市議會區長、社區領袖和芝加哥警察局長史奈林(Larry Snelling)共同宣布這項由社區主導的計畫，將充分利用政府、社區組織、企業、慈善團體、以及青年和宗教領袖的力量，仿效全美安全社區的作法，使每個人發揮作用來全力支持社區。

強森說，治安計畫將首先關注那些「數十年來不被看重或缺乏投資」的社區。以人為本即是著重於遭受暴力、經濟影響最大的芝加哥青年和成年人，並為暴力受害者和倖存者提供協助。此外，在地方基礎方面，將聚焦教育、經濟機會、住房、健康、社區環境、社區暴力干預和治安等關鍵領域，長期並分層投資來解決暴力的根源。

BMO Harris銀行副主席兼公民委員會、公共安全工作組聯合主席史密斯(Eric Smith)表示，商界將努力為此計畫的一些項目來籌募一億元資金。

強森在競選市長期間，曾說要將公共安全擺第一，並要加強訓練911人員處理有精神心理問題民眾的需要。強森表示將與州政府合作，建立創傷恢復中心。

史奈林說，社區期待警察局執法，但也希望警察能聆聽他們的需求，因此我們必須建立對彼此的尊重。他說，社區、執法部門和政府之間要互相合作，才能確保這項社區安全計畫能有效執行。

另外，他還說，今年與去年同期相比，兇殺案減少了12%，槍擊案受害者人數則減少了17%。

根據芝加哥市府官網，負責社區安全的副市長，將領導市長社區安全辦公室團隊，透過政府的力量，以社區為導向，有意識地投資於人民和社區，目標是：

─通過有系統地解決根源問題來促進社區安全。

─協調芝加哥警察局、芝加哥消防局、緊急聯絡辦公室、警察負責的民事辦公室、警察委員會、公共安全管理辦公室和負責公共安全社區委員會的運作。

─監督法令的執行和其他公共安全改革工作的執行狀況。

─就安全相關的問題向市長提供協助和建議，包括新移民、回國公民和青少年的安全問題。

芝加哥 投資 芝城

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