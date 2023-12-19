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芝公校未來5年優先發展社區高中 華人家長憂心

記者陳曼玲／綜合報導
芝市公立沛頓大學預科高中(Walter Payton College Pre.)辦學出色，名列伊州最佳高中。(沛頓高中網站)
芝市公立沛頓大學預科高中(Walter Payton College Pre.)辦學出色，名列伊州最佳高中。(沛頓高中網站)

為了打破學生擇校就讀所造成的不公平教育現況，芝加哥教育委員會(Board of Education)日前投票通過決議，在未來的五年戰略計畫中，芝加哥公立學校(CPS)將把重點從學生選校優先的入學系統，轉向為發展社區學校來提供學生所需要的服務。該市跨區就讀菁英學校的學生以白人、亞裔居多，因此這項計畫公布後，不少華人家長開始擔憂教育品質受到影響。

根據CPS教委會成員表示，這項計畫還不會直接影響一些需要透過激烈競爭來申請的菁英學校，像是特許學校(charter school)、磁鐵學校(magnet school)和選擇入學(selective enrollment)。

CPS教委會副主席托德布瑞蘭(Elizabeth Todd-Breland)說，CPS將會在年底到明年春天的社區活動中，針對那些表現不佳的特許學校的經營者的責任歸屬、目前的招生與入學政策的調整等進行討論。

托德布瑞蘭說，CPS的數據顯示，截至上一個學年，有超過75%的高中生和約44%的小學生跨區就讀，尤其是白人和亞裔學生的比率過高，因此雖然申請學校就讀的方法提供了機會給一些學生，但同時也加遽不公平的現象，尤其使非裔學生持續就讀於長期缺乏投資的社區學校。

負責協助啟動戴特高中(Dyett High School)變成可持續社區學校(Sustainable Community Schools)的布朗(Jitu Brown)表示，放任學生擇校就讀會對黑人、拉丁裔學生造成不公平。CPS已經將在全學區內逐步推動可持續社區學校的模式，戴特高中也是CPS發展可持續學校的20所學校之一。

根據社區學校專家伍茲(Emily Woods)說，社區學校要持續性發展，關鍵在於社區成員和該市人民的廣泛接受，以及州政府的資金揖注。目前芝加哥教師工會已經與CPS合作實施這個模式。

CPS執行長馬丁內斯(Pedro Martinez)說，理想的情況是每個家庭可以依照最適合孩子的發展，在社區學校或磁性學校之間做選擇，而不需要讓學校之間彼此競爭。

曾任磁性學校校長的湯瑪斯(Scott Thomas)說，以學術標準為基礎的選校程序限制了學生發展的機會。

他說，公立學區應該提供學生想要去的學校，否則私立學校就會搶著去做。例如在磁性學校擴大課程的選擇，提供學生有興趣的學科內容，進而提升參與度，來做好就業準備。他說學生可以選擇在社區學校裡讀書，同時到磁性學校裡接受職業訓練，這可讓社區學校與磁性學校平衡發展。

一名華人家長對此新計畫表示，多所芝公校高中在全美名列前茅，是CPS辦學出色的成果，也是家長、學生願意留在公校就讀的主因，一旦這些特色「被」取代，相信不少家長會跟他一樣準備搬離芝市，讓孩子到其他郊區辦學績優的學區居住就讀。

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