芝加哥馬拉松 明年預計破5萬人參賽

芝加哥馬拉松名列全球馬拉松熱愛者的必須參賽名單。(芝加哥馬拉松官網截圖)

由於今年的芝加哥馬拉松 比賽(Bank of America Chicago Marathon)募集到的金額創下新記錄達3040萬元，主辦單位日前宣布，2024年的比賽將擴大舉行，比賽日期預定於10月13日舉行，預計將有5萬名選手通過終點線。

根據主辦單位表示，今年有4萬8472名選手完成比賽。

日前馬拉松賽事發言人說，申請參加2024年芝加哥馬拉松賽的人數超過12萬3000人，與今年的申請人數有8萬6000人，和2022年的8萬人相比之下多出1.5倍，創下歷史記錄。

關於報名參賽的方法，參賽者可透過主辦單位開放的網站申請，網站開放為期四周的時間，讓符合資格的申請者可獲得保證入選；另外，也可透過抽籤甄選，參加者會在抽籤當天就知道自己是否獲得入選資格。

根據馬拉松賽主辦單位的公告，能獲得保證入選資格的選手包括芝加哥馬拉松賽傳統完賽選手(Marathon legacy finisher)、計時資格選手(time qualifier)、國際巡迴賽參賽選手(international tour group participant)、慈善選手(charity runner)、2023年芝加哥長距離系列完賽選手(Bank of America Chicago Distance Series finishers)，以及取消2023年比賽參賽資格的選手。

另外，抽籤沒中的馬拉松跑者，仍然可透過2024年芝加哥馬拉松慈善項目(Charity Program)報名。該項目將為200個非營利組織募款，分別在教育、青年發展和社會服務等事業來募集資金。但參加這項慈善項目的任何選手，按規定都需要先募集到至少1750元的款項。

馬拉松賽執行總監品考斯基(Carey Pinkowski)說，今年的芝加哥馬拉松賽的選手的表現成績，以及參與人數和慈善募款金額，都創下歷史新紀錄，他期待在2024年有新的參賽選手能在芝加哥的街道上，參與這場使當地與全球馬拉松跑者團結一致的比賽。

贏得今年的男子組冠軍的基普徒姆(Kelvin Kiptum)，他以2小時35秒的成績創下馬拉松賽的世界記錄。女子組冠軍則是由第二次參加馬拉松比賽的哈桑(Sifan Hassan)以2小時13分44秒的成績打破芝加哥馬拉松賽事的記錄。

主辦單位說，2022年的參賽人數受新冠疫情 的影響而大幅減少，當年共有3萬9387名選手跑過終點線。