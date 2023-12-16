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舞獅遇芭蕾 密西根舞獅隊打造文化新面貌

密西根州訊
密西根舞獅隊與芭蕾舞者拉維莉(前)合作演出，開創全新文化交流面貌。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊與芭蕾舞者拉維莉(前)合作演出，開創全新文化交流面貌。(密西根舞獅隊提供)

密西根舞獅隊和底城文藝復興團體底特律艾吉芭蕾舞蹈團(Ballet Edge Detroit)，日前在伯明翰市(Birmingham)一場獨特的跨文化慶典「Let it snow」中攜手演出，結合東方舞獅與西方現代芭蕾的創意節目，贏得在場的300多位觀眾的熱烈掌聲，成功營造文化交流融合的新面貌。

這場慶祝多元文化的活動，同時歡慶非裔的Kwanzaa節、猶太裔的Hanukkah節、基督教的聖誕節，以及亞洲文化的春節。密西根舞獅隊第一次嘗試用舞獅擊鼓，為現代芭蕾伴舞，在新的舞台、向新的受眾，展示東方的舞獅文化。這也是密西根舞獅隊，展現全新推動元文化交流的成果。

舞獅隊拉出春聯向觀眾祝賀佳節。(密西根舞獅隊提供)
舞獅隊拉出春聯向觀眾祝賀佳節。(密西根舞獅隊提供)

這次「東方的舞獅遇上西方的芭蕾」的全新嘗試，由底城艾吉芭蕾舞蹈團邀請2022年Velocity Dance Convention and Competition芭蕾冠軍拉維莉(Scarlett Lavery)和密西根舞獅隊一起演出；密西根舞獅隊派出精湛的鼓手林子凡和邵小萌，為拉維莉擊鼓伴奏。

優美且極具力度的芭蕾舞步，在雄壯節奏的鼓聲伴奏下，帶給現場300多位的跨族裔新的文化洗禮，觀眾不論是視覺、聽覺都感到十分驚喜。來自伯明翰的觀眾Jennifer說，她是第一次親眼見到舞獅表演，現場鼓聲隆隆，在室內迴盪，氣勢磅礡，20位學生隊員精神抖擻的接棒上場，跟她在電視上看到的娛樂型的舞獅表演截然不同，她非常喜歡。

20位密西根舞獅隊成員在節目告一段落向觀眾致意。(密西根舞獅隊提供)
20位密西根舞獅隊成員在節目告一段落向觀眾致意。(密西根舞獅隊提供)

隊長蔣立閎表示，原來想安排舞獅及芭蕾共舞，但選曲成了難題；經過與芭蕾舞者拉維莉的討論及嘗試，最後決定舞獅隊擊鼓，配合她的芭蕾獨舞，創造新的藝術形式。蔣立閎及拉維莉都是Cranbrook學院的學生。在兩人完美協調下，上半場的演出，由磅礡的鼓聲配上曼妙的芭蕾，成功創造了新的表演型態。

演出下半場由蔣立閎擊鼓，20位隊員用活潑的舞獅表演，祝賀現場的觀眾有個平安豐饒的新年佳節。

當天演出吸引300多位觀眾參與。(密西根舞獅隊提供)
當天演出吸引300多位觀眾參與。(密西根舞獅隊提供)

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