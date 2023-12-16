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華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

咳不停 芝加哥醫生分享用藥、就醫建議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
呼吸道病毒病例增加，出現咳嗽症狀的人數也明顯上升。(pexels)
呼吸道病毒病例增加，出現咳嗽症狀的人數也明顯上升。(pexels)

隨著芝加哥地區呼吸道病毒(respiratory virus)病例增加，出現咳嗽症狀的人數也明顯上升。咳嗽是許多呼吸道病毒可能出現的症狀之一，且持續時間長。芝加哥肺科醫生阿亞拉(Juanbosco Ayala)表示，咳嗽持續的原因通常是「存在局部發炎」，如咳嗽停不住可先在家裡服藥，但如伴隨發燒不退或有其他慢性病，則應該考慮就醫。

在長青公園(Evergreen Park)瑪麗醫療中心OSF Little Company重症監護室擔任肺科醫生的阿亞拉表示，時常有患者詢問如何幫助減緩咳嗽，他說，方法其實不多，甚至可以說「沒什麼可以做的」，一般情況「我們通常推薦抗組織胺藥，這類藥物需循環使用，但這種藥卻會隨著時間的推移而功效消退」。

他說，假使沒有使用過抗組織胺藥可考慮服用。抗組織胺藥包括非處方藥，如 Claritin-D、Benadryl、Allegra等。如果咳嗽有痰的話，服用Mucinex可能是更好的選擇。

不過，假使症狀持續，就要就醫，但在很多情況下，可先在家服藥治療。

他表示，「只要你沒有出現一些危險訊號，例如持續發燒、持續超過一到三天的高燒，且已經吃了Tyleno、Motrin都無法退燒，這種情況持續超過兩三天，最好去看醫生。」

阿亞拉提到，最近新冠肺炎患者數量有所增加，「病毒株可能沒有那麼致命或嚴重，但仍很容易在人與人之間傳播。」

那麼何時該尋求醫護治療呢？阿亞拉說，症狀如在10天後沒有改善或呼吸困難的人應該就醫，患有糖尿病、氣喘或慢性阻塞性肺病等疾病者也應去看醫生。

阿亞拉說，如果喉嚨後部有白點，這是感染的明顯跡象，需要由有執照的醫護人員進行診治。

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