伊州經濟動盪 11月7企業大裁員1854人

位於伊州Granite City的美國鋼鐵公司,11月份大舉裁掉1076名員工。(美國鋼鐵公司臉書)

今年11月對於伊利諾州來說,是一個充滿挑戰的月份,該州出現了大規模的裁員 ,共有七家公司約1854名員工受到這波裁員影響。

這起裁員風暴,起因不單純是因為個別公司的經營策略,也顯示了伊州 當前就業 市場的不穩定性,並且反映了製造業、醫療保健、零售,和食品服務業的廣泛經濟趨勢。

美國鋼鐵公司(U. S. Steel)的花崗岩城工廠(Granite City Works)即受到重大影響,從2024年1月開始,多達1076名員工即將面臨失業。其中包括自10月1日以來已經暫時性裁員的400名員工,此外還有隨著公司縮減業務,也將有676名員工被裁。受到汽車工人聯合會(United Auto Workers,UAW) 罷工事件等因素的影響,該公司決定將營運重心轉向其他工廠。伊州13區國會眾議員巴金斯基(Nikki Budzinski)對這起裁員事件對工人的影響表示擔憂。

總部位於芝加哥的信用報告公司TransUnion,從2月開始裁員339人,以符合2026年削減1.4億美元運營費用的目標。人數約占其員工總數的10%,是成本削減計劃的一部分,廣泛的計劃包括重新安置工作崗位和裁員,擴大在印度、南非和哥斯大黎加等國家的國際業務。受到利率上升和通貨膨脹導致收入停滯的影響,該公司在第三季度報告有4億美元的凈虧損。

截至11月七家大規模裁員的公司與人數如下:

美國鋼鐵公司(United States Steel Corp),Granite City,1076人;環聯資訊公司(TransUnion),Chicago,339人;Grand Lux Cafe LLC, Chicago,175人;Walgreen CO., Woodridge,97人;Castle Credit Co. Holdings, LLC, Chicago,78人;Eddie V's, Chicago,59人;Talis Biomedical Corporation, Chicago,30人。

這些裁員行動,可預期將對工人與社區,造成巨大的生活改變。目前必須專注的焦點,就是將如何支援受影響的工人,並減輕對當地經濟的影響。此一裁員行動,突顯了伊州就業市場和經濟格局的變化,不論是商業策略還是勞動力發展,都需要彈性和適應力,才能面對不斷改變的經濟情勢。