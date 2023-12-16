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人口增長緩 伊州房市危機 新屋庫存全美最低

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州新建住房數量低，導致該州進入新屋市場危機。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州新建住房數量低，導致該州進入新屋市場危機。(特派員黃惠玲／攝影)

數據顯示，伊利諾州的新屋數量短缺，導致新屋市場出現危機。根據「真實交易」(The Real Deal)的數據，伊州與羅德島州、新澤西州並列全美新建住房率最低的州，尤其伊州是全國人口第六高的州，面積也比新州、羅德島州加起來還大，但其新建住宅的數量卻跟上述兩州相同。

芝加哥商報Carin's援引房地產分析網站ResiClub的研究報告指出，從2021年7月到2022年7月間，伊州的新屋住房存量僅增長了0.2%，伊州更是全美新房建造率最低的州。低住房庫存導致了芝加哥地區的可負擔房屋供應吃緊，更可說是經濟大衰退以來最嚴重的一次。

該報告提到，新房建造的減少，其中一個重要原因可能與伊州人口增長停滯直接相關。在過去十年間，伊州人口增長了2％，相比之下，猶他州的人口在過去13年間增長了24％，為住宅建商創造了更有利的發展環境。

猶他州在2022年7月到2023年7月間，新房建設數量高居全美之冠，住房存量也因此提高了3.3%，愛達荷州、德州緊追其後，新房增幅分別為2.8%、2.3%。

由於市場的不確定性，伊州的建築商對承擔風險時態度比較謹慎，導致他們不願意投資大型建築項目。跟據指出，與主導芝加哥市場的全國性公司不同，當地建商擔心可能無法出售已經建好的房屋。

雖然住房問題在全國範圍內持續存在，當土地徵用、許可和建設的複雜性，給試圖解決此為雞的建商帶來巨大挑戰，即使是包括猶他州在內的建屋率較高的州，也無法跟上新房需求的腳步。

在目前新建屋數量下降的市場中，住宅建築商在定價方面有更大的靈活性，例如建商可能會向購屋者提供「買斷」(buy-down)，買斷方式是一種貸款的融資技術，就是先讓買家預付利息，所以在購屋的頭兩年或頭三年有比較低的利率，這樣剛開始的還款壓力就比較小，但實際房價並沒有因此便宜。

伊州 猶他州 芝加哥

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