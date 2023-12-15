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類延峰宴請北華埠僑社 感謝過去1年支持

特派員黃惠玲／芝加哥報導
駐芝台北經文處處長類延峰(前左四)感謝僑社、非營利組織過去一年的支持。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝台北經文處處長類延峰(前左四)感謝僑社、非營利組織過去一年的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰，日前在北華埠富麗華餐廳宴請僑社代表及華人非營利組織成員，感謝他們過去一年對於駐芝台北經文處的支持，更對其服務社區的犧牲奉獻精神表達誠摯敬佩。

包括美洲協勝公會總理陳羨韶夫婦、芝加哥協勝公會主席陳年年夫婦、芝加哥協勝公會前主席曾賢棟、協勝公會專員劉國新、華人互助會共同創辦人黃于紋、東南亞中心鄔亮珊、華人敬老會董事長陸張意顏，以及其他30多位代表出席了當晚答謝餐宴。

華人互助會 黃于紋(左二)與互助會成員出席了餐會。(特派員黃惠玲／攝影)
華人互助會 黃于紋(左二)與互助會成員出席了餐會。(特派員黃惠玲／攝影)

活動由芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎主持，類延峰首先致詞表示，很高興趁著歲末節日前與大家團聚，他在今年7月21日到任，一直受到僑社照顧，藉此機會向長期支持駐芝台北經文處的大家表達感謝，有了僑社的對於自由民主的支持，中華民國才能夠成長茁壯。他也對於協勝公會、華人互助會、東南亞中心一直從事公益、貢獻社區、促進發展的努力與奉獻。

類延峰說，期待新的一年能夠繼續促進民主自由、推動社區發展，進一步強化美國、芝加哥與台灣的交流。陳羨韶接著代表與會者向類延峰的邀請表達謝意。

豐盛的餐宴告一段落，與會嘉賓紛紛上台獻唱，氣氛熱烈。

駐芝台北經文處處長類延峰(右五)感謝僑社、非營利組織過去一年的支持。(特派員黃惠...
駐芝台北經文處處長類延峰(右五)感謝僑社、非營利組織過去一年的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 華人 東南亞

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