芝城新總部在環區前州府大樓的谷歌，外觀將採用玻璃，將更多太陽光引進建物內。(google)

科技巨頭谷歌 13日公布芝市中心湯普森大樓(Thompson Center)的最新翻修改建計劃，谷歌表示，該大樓將採用全新幾乎透明的玻璃幕牆，同時也會保留該大樓最著名的17層樓高的中庭。根據效果圖和該公司發布的聲明，大樓將採用三層節能玻璃，引進更多的自然光，同時也讓在大樓工作的員工有更寬闊的視野。

谷歌芝加哥 業務負責人紹德(Karen Sauder)表示，該建築的外部柱廊和廣場將進行改造，包括提供更多食品和飲料零售以及廣場季節性活動的機會。

芝城新總部在環區前州府大樓的谷歌，外觀將採用玻璃，將更多太陽光引進建物內。(google)

根據效果圖，這座建築的外觀將不再採用目前的藍色、白色與鮭魚紅的配色。儘管去年10月傳出谷歌獲得了市政府許可，可以拆除中庭目前的金屬和玻璃表皮，但截至目前的資訊顯示，應仍會保存這棟大樓最有特色的17樓高中庭。

谷歌是在去年收購了位於芝市蘭道夫街100號的湯普森中心，旨在將這座已有38年歷史的州政府大樓，能夠翻修成為該公司芝加哥總部。

谷歌計畫豪擲2.8億元的翻修工程，標誌著這座由已故芝加哥建築大師Helmut Jahn設計的後現代建築也隨著發生重大變化。

三位前伊利諾州州長都曾希望拆除這棟建築，理由是年代久遠、磨損嚴重且效率低。 主導下，最終以1.05億元的價格賣給了谷歌。

普立茲克表示，他對湯普森中心的改造感到興奮，普利茨克在周二的聲明中表示：「看到谷歌對詹姆斯·R·湯普森中心的改造和復興，我感到無比興奮，因為我們將繼續向全球公司展示伊利諾伊州 是一個值得去的地方。”

谷歌表示，翻新後的建築將是一座節能、全電氣的建築。谷歌承諾分享更多改造細節。