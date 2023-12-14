我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周海媚生前無配偶、膝下無子女 巨額遺產繼承者曝光

沒簽到大谷翔平怪舊金山「高犯罪率」？巨人CEO回應了

移民人數減少 芝市叫停所有帳篷營計畫

特派員黃惠玲／芝加哥報導
布萊頓公園區的已完工的帳篷，目前已經全部拆除。(居民提供)
布萊頓公園區的已完工的帳篷，目前已經全部拆除。(居民提供)

在布萊頓公園(Brighton Park)帳篷營計畫受阻後，芝加哥市府表示，不會再尋找其他地點搭建收容尋求庇護者帳篷營。至於位於38街夾加州大道的布萊頓公園營地已完成的部分工程，目前也已經全部拆除。

市長辦公室發言人李斯(Ronnie Reese)表示，市府現在也無計畫在115街夾好斯提特街(Halsted St.)搭建另一個帳篷營，這個位於摩根公園(Morgan Park)的地點，原本是市府擬建的另一處帳篷營。

李斯說，之所以停止搭建帳篷營，是因為其他安置移民的努力取得了成效，原本在芝警局、機場露宿的人數，現已從幾千人降到幾百人。根據數據，芝城目前仍在等待入住收容所的移民人數已經大幅下降，現約有660人仍在等待安置，其中461人住在警察局，199人住在歐海爾機場。

不過，李斯也提到，市府還沒有放棄搭建帳篷營的想法，但就目前而言，「我們的狀況比前幾個月好得多，我們現在不需要帳篷營了。」

芝市原本堅持在上述地點興建帳篷營，且在數周前就已經展開整地、搭建工程，但隨著該營地環保評估報告公布，伊利諾州環境保護廳(IEPA)隨後表示，該地點的土壤取樣、補救措施都有疑義，鑑於進行額外取樣、處理及分析結果，以及實施相應的進一步補救措施需要大量時間，因此決定停止該計畫。

芝市現階段安置移民的另一個選擇，是把尋求庇護移民遷往容納人數較少的實體建物，例如小村(Little Village)區的前CVS藥局，該處將成為一座臨時臨時收容所，預計可住進約200位移民。

此外，大主教區(Archdiocese)即將啟用位於波特吉公園(Portage Park)區的前聖巴塞洛謬學校(St. Bartholomew School)作為收容移民的地點，預計明年1月開始可入住約350位移民。大主教區的發言人托瑪斯(Susan Thomas)說，他們將與市府簽訂一份租約，允許教區的房產迅速轉變為市府管理的收容所。

移民 庇護 加州

上一則

歐海爾擴建超支15億 2航空公司擬縮減規模

下一則

侵吞公款 費城前勞工領袖70罪名成立

延伸閱讀

全拆了 尋求庇護移民數大減 芝市停止所有帳篷營計畫

全拆了 尋求庇護移民數大減 芝市停止所有帳篷營計畫
APEC峰會前 舊金山清除16%帳篷、35%車屋

APEC峰會前 舊金山清除16%帳篷、35%車屋
明年起 無證客可獲伊州標準駕照 中西部首州

明年起 無證客可獲伊州標準駕照 中西部首州
芝華人抗爭帳篷營 引爆伊州政治戰 州長、市長針鋒相對

芝華人抗爭帳篷營 引爆伊州政治戰 州長、市長針鋒相對

熱門新聞

芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

2023-12-07 10:30
新澤西州失業率持續攀升，但醫療產業卻出現嚴重缺工問題。圖為紐瓦克大學醫院。(路透)

新州失業率惡化 全國之最 醫療產業最嚴重

2023-12-09 01:14
眼科醫生為芝加哥高學歷工作薪資最高的職業之一。(pexels)

芝高學歷高薪工作 前5名均醫生 年薪逾23萬

2023-12-09 01:15
線上轉帳的手機應用程式使用日益普遍，也讓劫匪有機可乘。(pexels)

芝Bank Jackings頻發 受害者被迫解鎖手機轉帳

2023-12-11 09:39
全國房地產商協會樂觀預測明年的房屋銷售量將成長13.5%。（記者張筠／攝影）

房貸利率降、房價趨穩 明年房市可望活絡

2023-12-12 16:14
亞特蘭大被評為今年11月份全美民眾「最想租屋城市」第二位。(美聯社)

全美11月熱門租房市場 亞城上升3名居第2

2023-12-08 01:14

超人氣

更多 >
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世

周海媚病故 同期三女星也都在60歲前離世