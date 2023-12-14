歐海爾擴建超支15億 2航空公司擬縮減規模

芝加哥歐海爾機場的擴建工程，至今預算已經超支15億。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 歐海爾國際機場最大的兩家航空公司表示，他們希望放慢速度且大幅縮減規模，或無限期擱置該機場的擴建項目，該計畫中包括建立一座全球航廈以及兩個衛星大廳，根據指出，這項擴建工程至今已經超出預算 15億元。

芝市議會航空委員會主席歐謝(Matt O'Shea)表示，委員會跟聯合航空、美國航空的談判已經持續了好幾個月，這兩家原本在2018年簽訂擴建協議時彼此競爭的對手，現在正聯手擬對超支的大工程擱置或放緩興建速度。

「聯合航空和美國航空這兩家主要航空公司希望該項目縮減規模、放慢速度，」歐謝說，航空公司擔心的「當然是成本」，尤其「現在所有東西都比疫情 大前貴得多」。

歐謝表示，令人格外擔憂的情況是，聯合航空在2018年時，再次威脅要將其位於芝市威利斯大廈的公司總部遷出芝加哥。

兩家航空公司都證實，市政府官員已告訴他們歐海爾機場下一階段的主要工作將超出預算 15 億元，等於比原本經費高出24%。下一階段的主要項目包括了由芝加哥著名建築師甘珍妮(Jeanne Gang) 設計的全球航站樓。

對此歐謝表示，他不知道市長強森將如何回應航空公司的要求，不過「歐海爾和中途機場無可置疑需要現代化、需要改進」，因為這兩個機場的部分設施都陳舊不堪，要保持競爭力，變成更強大的交通樞紐，就必須升級建築與設備。歐海爾機場的全球航站樓，將允許乘客在不需變更航站的情況下，順利從國內班機轉承國際航班。

聯航和美國航空對有關新全球航站樓的敏感談判守口如瓶，該航站樓將取代2號航站樓。這部分也是歐海爾機場航站樓區域計畫 (TAP) 的核心，而這兩家航空公司在一份共同聲明中稱，最昂貴的TAP還未開工，「我們擔心動工後的成本會進一步上升。」

這項機場升級工程的資金來自機票稅、降落費和機場其他收入來源。聯合航空表明，希望控制其中由機票稅資助成本比率。