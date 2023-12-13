明年起 無證客可獲伊州標準駕照 中西部首州

在伊州持有「臨時訪客駕照」(TVDL，左)的無證移民，將從明年起全面改發標準駕照(右)。(伊州州務卿官網)

根據伊利諾州法律，從2024年1月1日起，該州將向無證移民 全面核發伊州 駕駛標準駕照 ，以取代之前四年為期的「臨時訪客駕照」(temporary visitor driver's license，TVDL)，持駕照的無證客將可藉此作為有效身分證明。伊州也是中西部首個向無證客發標準駕照的州。

簽署該法的伊州州長普立茲克說，這項立法是消除許多無證移民所面臨障礙的重要一步，伊州期待為所有人創造更公平的系統。

民主黨籍的州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)為這項法案的主力推動者，他說，TVDL發行後，反而成為個人移民身分的「非公民」註記，讓許多移民面臨歧視或害怕遭到移民執法。他說，目前伊州約有30萬人持有TVDL。

他接著說，允許這個群體取得可以證明身分的「標準駕照」，而不是目前核發無法作為身分證明的「臨時訪客駕照」，有助於防止TVDL帶來的歧視以及相關問題，同時可提升道路安全，移民也能使用駕照作為買藥、租房等日常生活的身分證明。

申請人仍必須通過駕駛考試、擁有有效的保險、出示身 證件並證明伊利諾伊州居住至少一年。

有意申請者必須出示他們的美國移民文件，如果沒有這些文件，則需要出示護照或領事卡(consular card)，此外，申請者還必須證明自己有汽車保險，也要通過駕照考試，並提出已在伊州居住一年的證明。不過，根據聯邦法律，非公民仍然無法取得「真實身分證」(Real ID)。

伊州是在2013年成為全國首批實施TVDL計畫的州之一，目前全州有超過30萬人持有「臨時訪客駕照」。

伊州移民和難民權益班尼托(Lawrence Benito)說，新法落實後，會有更多的移民可以取得標準駕照，不必再擔心駕照暴露無證移民身分，這將是移民社區的一大心理負擔解脫。

全美目前採取類似措施的州，還有加州、馬里蘭州、新澤西州、紐約州、俄勒岡州、科羅拉多州，伊州則是中西部第一個向無證客發標準駕照的州。