芝市搶劫案5個月增逾55％ 創22年最大增幅

對於7月到11月期間芝加哥搶劫案飆升的情形，芝加哥警局發生的聲明中未說明原因。(芝加哥警局 )

根據芝加哥 市府在線犯罪統計網站的數據顯示，今年7月1日到11月26日期間，共發生將近4900起搶劫案，與之前五個月的總數相比，增長超過55％。這個數字更是從2001年至今22年來，在五個月期間搶劫案的最大增幅。此外，今年感恩節期間，該市搶劫件數也創下七年來新高。

WBEZ分析，芝市洪堡公園(Humboldt Park，共287起)、西加菲爾德公園(West Garfield Park)、東加菲爾德公園(East Garfield Park)等三區，在7月至11月間的搶劫率高居全市之冠，在這五個月期間，這些社區每200位居民就有一宗搶劫案。而如以搶劫案總數計算，洪堡公園、奧斯汀(Austin)以及西城區(West Town)則名列前茅。

華埠 所在的阿莫廣場(Armour Square)，這五個月間共有46起搶劫；華人聚居的橋港區則有42宗。

芝加哥警局在一份聲明中，沒有提及案件激增的潛在原因，但表示從7月以來，該局加強了打擊搶劫的力度，根據警局數據，與2022年同期相比，搶劫案逮捕的人數增加了25.8%。

東北伊利諾大學(Northeastern Illinois University)城市社區研究教授威廉斯(Lance Williams)表示，他也不清楚為何搶劫案會大幅增加，但他印象深刻的是，「一直在掙扎的非裔社區，再度陷入困境。」

總體而言，與2001到2013年，以及2016年、2017年的搶劫案數相比，芝市的搶劫總數有所下降，當時每年的搶劫案件數超過一萬宗，但今年截至11月底，芝加哥共報告了8700多起搶劫案，正朝超越2017年的紀錄邁進。

WBEZ分析，芝城 搶劫案激增同時，劫車案則有減少跡象。該市劫車案在2021年達到高峰，累計達1850起，但在此之後，數字一直下降。

當時擔任芝加哥警局局長的布朗，推出一系列減緩劫車案激增的錯失，包括加強警局劫車特別工作小組的人力，伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)今年3月也向全州各警察局與劫車特別工作小組撥款2100萬，支援解決劫車問題。

根據市府數據，到今年11月26日為止，芝加哥共報告了1177件劫車案。

分析指出，武裝搶劫為近期芝市搶劫案激增的主要來源，7月1日到11月26日間，芝市共接獲3600起持槍搶劫案，比前五個月的數量增加75％。該分析報告也提到，這五個月期間，在同一社區一小時內發生三起獲更多搶劫案的情況，也出現了急遽增長。

從今年2到6月，芝市每天的搶劫總數量從未超過45起，然而從7月到11月間，幾乎每周就有一天超過45起搶劫。今年感恩節期間的搶劫案件數，更躍居七年來之冠。根據統計，從11月22日到26日間，芝市至少有281人遭搶劫，這是從2016年至今的感恩節搶劫數的最高紀錄。