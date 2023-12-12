疫情使我們更堅強 美亞晚會彰顯健康服務

美亞行政主任劉紅(前左四)向所有獲得傑出獎的個人、團體表達感謝及祝賀。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞健康協會日前舉辦2023年年度募款餐會，今年的晚會主題「疫情使我們更堅強」，旨在感謝各界對該協會的大力支持，活動中並舉行頒獎典禮，包括Daphne Kwok、湯信儀(Ada Tong)獲頒「傑出領袖獎」，鄧紅(Hong Deng)獲得「傑出社區服務獎」，于洪月獲頒「傑出社區文化貢獻獎」，「傑出社區夥伴團隊獎」則由美國華人 科學工程師學會(科工專)獲殊榮。

晚會由芝加哥 NBC第五新聞頻道的亞裔主播Vi Nguyen主持，包括伊利諾州第七區國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、芝加哥11區區長李惠華、中國駐芝加哥總領事館副總領事黃黎明，以及來自伊州 財長辦公室、伊州審計長辦公室的代表等400多人出席了盛會。

美亞健康協會董事長劉炯玲首先致詞表示，過去一年非常感謝大家對美亞的支持，美亞也積極為社區爭取了許多新的健康服務，她邀請所有人踴躍參與支持美亞，一起為提升社區建康努力。

黃黎明應邀致詞時說，美亞為社區提供優質服務有目共睹，他衷心祝福美亞以今天為新的起點，繼續增進社區建康福祉、推進中美關係。戴維斯以及李惠華一致對美亞給予高度肯定，李惠華提到，以前的華埠缺乏健康服務資源，而美亞的成立明顯提升的社區建康品質。

晚會中的拍賣環節，由美亞資深顧問George Mui和董事蕭愛萍主持，在兩人熱情帶動下，駐芝中領館捐出的兩瓶瀘州老窖，分別以1700元、1500元的高價賣出，所得資金將作為支持美亞健康協會的健康服務項目。

美亞行政主任劉紅表示，美亞成立於2009年，10多年來靠著大家的支持與厚愛而不斷發展，在提供更多服務同時，也非常需要各界參與，美亞也提供各種經費，讓僑社有機會共同努力參與提供服務，藉此提高華人生活質量。

美亞去年10月左右遷入新的華埠辦公地點，新據點面積達1.8萬平方呎，且大幅強化了心理健康服務，過去一年來，超過三萬人使用了美亞10多項服務。

當天晚會並由人民藝術團團長劉燁主持文藝演出，節目包括于洪月演唱「瑪依拉變奏曲」、郭尚演唱「最美大興安嶺」，以及希林兒童合唱團演唱「大海啊故鄉」。

獲頒傑出領袖獎的Daphne Kwok為樂齡會(AARP)亞太裔多元部門副總裁，湯信儀則為伊州兒童與家庭服務廳主管；伊州乳癌及子宮頸癌項目協調負責人鄧紅獲社區服務獎；芝加哥華人婦女商會名譽會長于洪月為社區文化貢獻獎得主；科工專榮獲社區夥伴團隊獎。