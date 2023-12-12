我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

疫情使我們更堅強 美亞晚會彰顯健康服務

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美亞行政主任劉紅(前左四)向所有獲得傑出獎的個人、團體表達感謝及祝賀。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞行政主任劉紅(前左四)向所有獲得傑出獎的個人、團體表達感謝及祝賀。(特派員黃惠玲／攝影)

美亞健康協會日前舉辦2023年年度募款餐會，今年的晚會主題「疫情使我們更堅強」，旨在感謝各界對該協會的大力支持，活動中並舉行頒獎典禮，包括Daphne Kwok、湯信儀(Ada Tong)獲頒「傑出領袖獎」，鄧紅(Hong Deng)獲得「傑出社區服務獎」，于洪月獲頒「傑出社區文化貢獻獎」，「傑出社區夥伴團隊獎」則由美國華人科學工程師學會(科工專)獲殊榮。

晚會由芝加哥NBC第五新聞頻道的亞裔主播Vi Nguyen主持，包括伊利諾州第七區國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、芝加哥11區區長李惠華、中國駐芝加哥總領事館副總領事黃黎明，以及來自伊州財長辦公室、伊州審計長辦公室的代表等400多人出席了盛會。

美亞健康協會董事長劉炯玲首先致詞表示，過去一年非常感謝大家對美亞的支持，美亞也積極為社區爭取了許多新的健康服務，她邀請所有人踴躍參與支持美亞，一起為提升社區建康努力。

黃黎明應邀致詞時說，美亞為社區提供優質服務有目共睹，他衷心祝福美亞以今天為新的起點，繼續增進社區建康福祉、推進中美關係。戴維斯以及李惠華一致對美亞給予高度肯定，李惠華提到，以前的華埠缺乏健康服務資源，而美亞的成立明顯提升的社區建康品質。

晚會中的拍賣環節，由美亞資深顧問George Mui和董事蕭愛萍主持，在兩人熱情帶動下，駐芝中領館捐出的兩瓶瀘州老窖，分別以1700元、1500元的高價賣出，所得資金將作為支持美亞健康協會的健康服務項目。

美亞行政主任劉紅表示，美亞成立於2009年，10多年來靠著大家的支持與厚愛而不斷發展，在提供更多服務同時，也非常需要各界參與，美亞也提供各種經費，讓僑社有機會共同努力參與提供服務，藉此提高華人生活質量。

美亞去年10月左右遷入新的華埠辦公地點，新據點面積達1.8萬平方呎，且大幅強化了心理健康服務，過去一年來，超過三萬人使用了美亞10多項服務。

當天晚會並由人民藝術團團長劉燁主持文藝演出，節目包括于洪月演唱「瑪依拉變奏曲」、郭尚演唱「最美大興安嶺」，以及希林兒童合唱團演唱「大海啊故鄉」。

獲頒傑出領袖獎的Daphne Kwok為樂齡會(AARP)亞太裔多元部門副總裁，湯信儀則為伊州兒童與家庭服務廳主管；伊州乳癌及子宮頸癌項目協調負責人鄧紅獲社區服務獎；芝加哥華人婦女商會名譽會長于洪月為社區文化貢獻獎得主；科工專榮獲社區夥伴團隊獎。

科工專獲頒美亞年度傑出社區夥伴團隊獎。(特派員黃惠玲／攝影)
科工專獲頒美亞年度傑出社區夥伴團隊獎。(特派員黃惠玲／攝影)
希林兒童合唱團演唱。(特派員黃惠玲／攝影)
希林兒童合唱團演唱。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞董事會成員。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞董事會成員。(特派員黃惠玲／攝影)
歐羨瑜(右五)女婿(右六)以1700元標下駐芝中領館提供義賣的蘆洲老窖，(特派員...
歐羨瑜(右五)女婿(右六)以1700元標下駐芝中領館提供義賣的蘆洲老窖，(特派員黃惠玲／攝影)
美亞董事會成員以及新聘任的顧問委員會成員。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞董事會成員以及新聘任的顧問委員會成員。(特派員黃惠玲／攝影)
美亞行政主任劉紅(由右至左)感謝駐芝中領館副總領事黃黎明、聯豐集團董事長倪舉淩支...
美亞行政主任劉紅(由右至左)感謝駐芝中領館副總領事黃黎明、聯豐集團董事長倪舉淩支持。(主辦方提供)
美亞董事長劉炯玲(右一)、執行主任劉紅(左一)感謝嘉賓出席年度募款晚會。(特派員...
美亞董事長劉炯玲(右一)、執行主任劉紅(左一)感謝嘉賓出席年度募款晚會。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館提供的兩瓶蘆洲老窖均已高價成交。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館提供的兩瓶蘆洲老窖均已高價成交。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州 芝加哥 華人

上一則

美國足協訓練中心 落腳喬州費郡

下一則

亞特蘭大機場 連2年登北美最佳機場

延伸閱讀

反仇恨 亞美公義中心社區宣傳

反仇恨 亞美公義中心社區宣傳
舊金山民選官員 華埠小學送節日禮物

舊金山民選官員 華埠小學送節日禮物
華埠搶匪猖獗 屋崙議長勵琪：將補充警力

華埠搶匪猖獗 屋崙議長勵琪：將補充警力
華埠／小義大利 12/18商討反堵車費對策

華埠／小義大利 12/18商討反堵車費對策

熱門新聞

芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

2023-12-07 10:30
圖為5日警方站在廢墟的房屋前。美聯社

維州公寓爆炸案 警方：連環開槍嫌疑人可能已身亡

2023-12-05 16:03
新澤西州失業率持續攀升，但醫療產業卻出現嚴重缺工問題。圖為紐瓦克大學醫院。(路透)

新州失業率惡化 全國之最 醫療產業最嚴重

2023-12-09 01:14
眼科醫生為芝加哥高學歷工作薪資最高的職業之一。(pexels)

芝高學歷高薪工作 前5名均醫生 年薪逾23萬

2023-12-09 01:15
取得工作許可是成千上萬移民在美國立足的第一關鍵步驟。(春田伊利諾大學官網截圖)

新抵尋求庇護者快速拿工卡 資深無證客喊不公

2023-12-05 11:02
線上轉帳的手機應用程式使用日益普遍，也讓劫匪有機可乘。(pexels)

芝Bank Jackings頻發 受害者被迫解鎖手機轉帳

2023-12-11 09:39

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」