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伊州職業證照要求多 低收入工人難脫貧

特派員黃惠玲／芝加哥報導

低收入工人必須取得政府核發證照才能謀生時，往往就更難擺脫貧困，而伊利諾州的情況比臨近六個州的情況更糟糕。

智庫伊利諾政策學會(Illinois Policy Institute)的一份報告指出，芝加哥式的貧困率為17％，而就業水平不同，貧困率也大相逕庭。數據顯示，失業但正在找工作的人貧困率接近40％，而放棄找工作者的貧困率超過31％。在此同時，有全職工作者的貧困率僅為2.3%，可見工作可以減少貧困。報告稱，讓失業人士及兼職工作者從事全職工作，是緩解城市貧困的有效途徑。

每個州政府對於數十種職業要求必須取得許可證才能工作，然而這種作法卻使就業產生了不公平、不必要的障礙。這類的證照要求，為已經面臨生活挑戰的群體增加了額外的負擔。

研究表明，執照會減少就業，職業若從不需要證照變成需先取得證照，將導致就業率下降29％。州府要求的行業執照種類越多，將使收入步平等的比率提高3.9%至15.4%。

與中西部其他州相比，伊州要求更多的職業需先取得證照，這種作法讓芝加哥人以及伊州居民，更難找到可以擺脫貧困的全職工作。

報告指出，在收入低於平均的職業要求證照方面，伊州比其他中西部的南達科他州、密蘇里州、堪薩斯州、明尼蘇達州、印第安納州、俄亥俄州都要求更多。根據司法學會(The Institute for Justice)數據，102個列入聯邦勞工統計局的低收入行業中，伊州對其中41種行業要求取得證照，領先俄州(40種行業)、印州(37種)、明州與堪州(35種)、密蘇里州(33種)、南達科他州(32種)。

全職工作是「脫貧」的最明確途徑，但伊州的許多低收入職業卻設定了讓人望而卻步的職業證照要求門檻，報告建議，要解決這種困境，伊州應致力降低這些工作的證照要求。

伊州 低收入 就業

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