芝高學歷高薪工作 前5名均醫生 年薪逾23萬

眼科醫生為芝加哥高學歷工作薪資最高的職業之一。(pexels)

教育是最好的投資，這句話至少對伊利諾州的勞力市場是正確的描述。根據勞工 統計局(Bureau of Labor)的數據，與沒有學位或學位較低者相比，學位較高的人收入更高，失業率更低。一份分析報告指出，芝城 排名前十名需要高學歷的高薪工作，醫生占了其中八個，然而眾所周知，醫學院學雜費負擔沉重，許多人都因此背負學貸。

統計顯示，碩士學位持有者的每周收入，比全美25歲以上工人的中位收入高出500多元，博士學位者收入比中位數多了約850元；而醫生、律師、獸醫等專業學歷的收入更高，比中位數高出將近870元。

然而眾所周知，美國教育費用高昂，尤其要取得高學位往往需要投入大量資金，根據美國國家教育統計中心的數據，2020-21學年研究生一年的學雜費為1萬9750元，私立學校的平均費用更高，大概要花掉2萬6620元，儘管有些項目提供助學金或獎學金，但許多學生為了完成學業，需要支付或借貸的金額高達數萬元到數十萬元。

美國進步中心(A Center for American Progress)的一份分析指出，從2010-11學年到2017-18學年，研究生的債務上升，大學部的學生債務卻反而下降。

究竟高薪是否值得支付龐大教育成本？Stacker利用勞工統計局的數據，編列了芝加哥需要研究生學位的高薪工作清單，藉由此報告，更清晰描繪了學位的收入潛力，這是根據2022年5月截止的年薪中位進行的排名。以下為年薪名列前十的高學歷工作：

其中「眼科醫生」、「婦產科醫生」、「急診科醫生」、「皮膚科醫生」、心臟病 醫生」的年薪中位都至少為23萬9200元或時薪115元，且均需要博士、專業博士學位或專業學位(professional degree)，因此同列第一名。

年收排行第六高的為神經科醫生，年薪中位22萬2220元，時薪中位106.84元，同樣需要博士學位或專業學位。麻醉護士在芝城薪資排行榜名列第七，年薪中位21萬9430元或時薪105.5元，學歷要求為碩士學位。第八為精神科醫生，中位年薪21萬5920元，中位時薪103.81元，需要博士學位或專業學位。

收入排名第九高的是法官、地方法官，他們的年薪中位為21萬5780元，時薪中位103.74元，學歷要求博士或專業學位。外科醫生收入排名第十，年薪中位21萬2210元，中位時薪102.02元，學歷要求博士或專業學位。