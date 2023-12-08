帳篷營處理不當 芝3區長點名 要相關人員辭職

以華人為主的布萊頓公園居民，從10月中旬至今持續在帳篷營預定地抗議，引發外界對該營地的高度關注。(本報檔案照片)

芝市第九區區長比爾(Anthony Beale)、15區區長羅佩茲(Raymond Lopez)、41區區長納波利塔諾(Anthony Napolitano)6日致函芝加哥 市市長強森，要求參與布萊頓公園(Brighton Park)移民 帳篷營計畫的人員辭職。

三名區長列出應為帳篷營事件辭職的人員，包括蓋特伍德(Garien Gatewood)、里昂(Beatriz Ponce de Leon)、李普森(Lori Lypson)、古德溫(Alyxandra Goodwin)、帕西奧內-扎亞斯(Cristina Pacione-Zayas)、麥考利(Maura McCauley)、李查德(Matthew Richards)。

這封信是在伊利諾州州長辦公室宣布該州不會在38街夾加州大道工地，繼續搭建帳篷營後建立移民大本營後的隔天發出，該營地最多可容納2000位移民，帳篷營由州府資助，芝市府負責營運。

區長的信件中表示，「芝加哥市需要認真、深思熟慮的人，來解決自2022年8月開始並持續至今的尋求庇護 移民危機。市議會成員、慈善界和芝加哥人都希望做出努力，也尊重政府為解決這場人道危機而花費的納稅人的錢。」

「然而，我們在布萊頓公園看到的情況，未顯示政府成員有在嚴肅處理這項議題。市府在沒有取得許可證的情況下，且試圖在含有汙染有毒物的土壤上建造帳篷失敗後，不僅浪費了納稅人的金錢，而且在過程中沒有讓社區參與，不尊重社區許多人表達的心聲、民意。」

有鑑於此，區長要求與該計畫相關人員辭職，信件稱，「芝加哥納稅人無法承受政府團隊中這些成員，未能及時發現這些錯誤」，區長並要求市長對此迅速做出回應。

芝市長辦公室對此信函表示，「這不是嚴肅的信件，受到攻擊的個人非常認真工作，以解決人道主義危機的緊迫性，這場危機已為我們的城市帶來了近2萬5000個新移民。」市長辦公室稱，從2023年11月1日到12月6日，芝加哥已接收了102輛滿載尋求庇護者的巴士。

「我們的政府仍然專注於為新來者以及無家可歸的芝加哥人和居民提供住房和資源，這些族群幾十年來，都在我們的城市經歷了被忽視和投資減少。我們將繼續與任何認真對待這項工作的人合作。」