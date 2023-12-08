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芝華人抗爭帳篷營 引爆伊州政治戰 州長、市長針鋒相對

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市長強森。(市長辦公室)
芝市長強森。(市長辦公室)

以華人為主的芝市12區居民，持續對布萊頓公園(Brighton Park)帳篷營抗議，大幅提高了芝市擬在38街夾加州大道搭建收容尋求庇護移民營地的關注度，同時讓伊利諾州州長普立茲克及芝加哥市市長強森的關係更加緊張，這次的帳篷營事件無疑引發兩人間的政治之戰 。

普立茲克對於強森上任後的多項政策看法相異，尤其在企業經營與商業發展方面，例如強森推動取消了該市小費員工原本低於一般工人的最低時薪，改成與一般工人同樣時薪，此外，上月又通過在明年3月份的選舉中，將大幅提高百萬價格及以上的物業轉讓稅，由於這些措施都將使芝市的商業環境減少吸引力，因此讓積極吸引資金進入伊州的州長感到頭痛。

處理移民危機的方法，則進一步深化雙方心結。特別是以華人為主的布萊頓公園居民，持續將近兩個月陸續在工地現場、街頭組織行動，強烈反對該地點建營地，經過媒體的報導，升高了有關市府作業不透明的關注度，更多少激化了州長與市長間的矛盾。

伊州州長普立茲克。(州長辦公室 )
伊州州長普立茲克。(州長辦公室 )

在伊州政府5日宣布停止搭建布萊頓公園帳篷營後，強森辦公室發表了一份聲明，似乎將該計畫的失敗歸咎於伊州政府。

普立茲克辦公室表示，市政府官員在發布有關該地塊的環境報告之前，並未與伊州環境保護廳或州政府進行協商。聲明全文如下：

「IEPA關於取樣和補救的標準是明確的，市政府也知道這些標準，但芝市選擇使用的檢測方式並沒有依據這些標準。該市在發布報告前，沒有與州環保廳或州政府接觸，在發布報告時也無法解釋他們為何選擇使用的較低標準，以及他們是如何決定使用這些標準的。我們了解到，芝市選擇了該處地點並簽署了租約，因此對計畫無法推進感到沮喪。州府也同樣感到沮喪。但在沒有充分了解是否安全的情況下，市政府可以接受將尋求庇護者安置在一個存在毒素的地點，但州政府無法這樣做。」

強森在州府宣布停建布萊頓公園帳篷營後表示，「盡管遭遇了挫折，但我的使命依然存在。」

強森說，在布萊頓公園帳篷營預定地發現有毒物質並不令人意外，但「伊州政府與帳篷搭建公司Gardaworld簽訂合同後，在繼續於該處整建的過程中，沒有任何跡象表明州府傾向於採用哪種標準。或必須採用跟目前使用方法不同的措施」。強森說，「我們使用的是我們可以使用的標準，且被第三方驗證機構證實是安全的。」

芝市府支付檢測與撰寫環評報告的Terracon諮詢公司五萬元經費。

此外，市政府還簽署了一份土地租賃協議，可能會讓芝加哥納稅人承擔高達54.8萬元的租金費用，但合同中有條款規定，如果土地被認為不適合其預期用途，市政府可以退出合約。

當被問及芝加哥市是否打算退出該租賃合約時，市長發言人表示仍在審查中。至於已經花掉的整建費用由誰買單？市府該發言人表示，費用將由州政府承擔。

伊州 芝加哥 檢測

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