延長聖誕樹新鮮期 植物學者教招：先放車庫幾天

新鮮聖誕樹是許多民眾過節的最愛裝飾品之一。(伊州Terre Haute Breakfast Optimist Club農場)

許多民眾都對使用新鮮聖誕情有獨鍾，如果今年你第一次想要買新鮮聖誕樹回家的話，可能需要先了解一些技巧。植物學家表示，從聖誕樹農場或空地選擇聖誕樹時，就要開始留意聖誕樹的特質、照顧方式，這樣才能讓搬回家的聖誕樹在節日期間維護良好。此外，聖誕樹搬回家後，應先放置在華氏45到50度的避風處(如車庫)幾天，可以新鮮更長久。

紐約州 立大學環境科學與林業學院((SUNY ESF)建議考慮所選擇的松樹品種，「人們根據傳統和個人品味選擇聖誕樹品種，每個物種都有獨特的外觀和香味，有些人喜歡密集修剪的圓錐形樹木，有些人則喜歡更鬆散、更自然的形狀，」紐約州立大學環科 表示。 「不同物種在切割後對針葉的保留情況有所不同。

大多數雲杉和真正的冷杉在切割後往往會掉落一些舊針，而松樹往往能很好地保留住舊針葉。」

考慮砍伐樹木或購買預砍伐的聖誕樹的話，它們的「新鮮度」取決於砍下來後的照顧。紐約州立大學 ESF 表示，「在冰點以上的溫度，一棵新鮮的樹應該有滿滿的針葉和該物種獨特的香味， 然而一旦當室外溫度低於冰點時，很難確定樹木的新鮮度，因此賣家的聲譽很重要。」

一旦你考慮了所有這些並決定了你想要什麼樹，當你把它帶回家時，你需要做以下事情：

首先聖誕樹帶回家後，最好先將聖誕樹先放在車庫或溫度在華氏45至50華氏度左右的避風處幾天。植物學家說，這段適應期對於樹木最終搬入室內很重要。

將樹搬入室內後，應把樹幹底部切掉至少半吋或一吋，然後首先將熱水倒入樹架中，以去除任何密封瀝青。「向聖誕樹持續澆水很重要，因為澆水充足的新鮮樹不會輕易燃燒，只要做好這些工作，聖誕樹應該可以安全地在室內保存至少幾周。 當一棵樹停止「喝」水時，就應該把它從房子裡移走。

根據美國消費品安全委員會 (CPSC) 的說法，不給聖誕樹澆水會增加房屋火災的可能性，因為乾涸的聖誕樹比澆水充足的聖誕樹燃燒得更快。這就是為什麼給你的樹澆水如此重要，尤其是當你把它放在火邊或在它上面掛上聖誕燈時，更增加了著火的可能。

澆水時，請記住將樹架注滿樹基上方，並且切勿讓水位低於該水平。 如果不照顧樹木，不僅會引發房屋火災，而且如果房子太熱，黴菌也會生長。樹木的水分和緊密捆綁可以為黴菌生長提供良好的環境。 這就是為什麼有些人會出現「聖誕樹症候群」或因黴菌引起的過敏，包括打噴嚏、咳嗽、鼻塞等。

要避免出現黴菌,，可在將樹帶進屋前，用水和漂白劑或水和醋徹底清潔和擦拭樹幹。