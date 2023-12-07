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找不到司機 CPS本學年校車服務難全面恢復

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝公校系統持續徵求校車司機，但應徵人數仍遠遠不敷所需。(United Quick Transportation校車公司臉書)
芝公校系統持續徵求校車司機，但應徵人數仍遠遠不敷所需。(United Quick Transportation校車公司臉書)

聖誕與新年連假即將到來，許多家長對於這段假期過後，孩子是否能夠有校車可搭都十分關注，不過，芝公校系統(CPS)官員對此表示，能否在本學年剩餘時間內為一般學生提供校車恐怕仍有相當難度。

學區首席營運官梅菲爾德 (Charles Mayfield)日前在市議會教育和兒童發展委員會的聽證會上表示，以目前的狀況來說，很難在年中實現增加校車的服務。他坦言，截至現在，由於司機不足，學區仍在努力縮短100多名殘障學生的乘車時間，以符合伊州州法律。

在回答市議員關於學生交通狀況的問題時，學區官員表示，司機短缺是他們限制校車服務的核心原因，CPS現階段只能確保部分特別教育項目學生的校車服務，例如殘障學生或居住在臨時住房、收容所的學生，上述這兩個群體在法律上都有權利搭乘公車上學。

大約5500名之前有資格乘坐校車的一般學生，今年無校車服務，這些學生以就讀於精英學校者居多，學區則為這些家庭提供了CTA乘車卡，其中也包括家長或監護人的陪同車卡。不過， 許多家長抱怨，沒有校車讓他們時常為了送孩子上學而耽誤上班，一些家長則乾脆讓孩子轉學。

CPS早就宣布，本學期剩餘時間內無法向一般學生提供校車服務，但官員承諾在新學期開始前會努力爭取調整。

梅菲爾德說，CPS目前已僱用了715名司機，比7月時的680位司機增加了35人，這意味著該學區已擁有所需司機的54%。 他說，儘管該學區自去年以來已經舉辦了數十場招聘會，並與公車供應商合作，將司機每小時工資提高了5元，但也只能吸引很少的司機應徵。

他補充說，公校殘障學生的數量比去年增加了約20%，因此學區經常收到新的校車服務要求。自去年11月以來，芝加哥公立學校一直受到州府監管，原因是未能讓身心障礙學生單程搭乘校車的時間少於一小時。 去年該學區報告稱，有3000名學生必須搭乘超過一小時的校車才能到校，而其中365名學生的單程車程更超過90分鐘。

梅菲爾德表示，截至11月底，有116名殘障學生需要一個多小時的通勤時間才能上學。 此數字比8月份時增加，當時只有47名殘障生搭車時間超過一小時。

展望明年，梅菲爾德表示，該學區將討論各種策略，使校車運輸「更有效率」， 這些選擇可能包括建立區域性校車接送站點，以及調整學校開學和放學時間。 他說，這些決定將與工會協商後推出。他也直言，在司機人數沒有大幅增加的情況下，要做出巨幅改善有很大困難。

學區 公校 伊州

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