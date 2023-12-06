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堅持抗爭無外援 帳篷營終止 居民激動相擁

特派員黃惠玲／芝加哥報導
獲知州府宣布停建帳篷營後，布來頓公園居民與熱心協助爭取權益的鄭金光(右)激動相擁。(居民提供)
獲知州府宣布停建帳篷營後，布來頓公園居民與熱心協助爭取權益的鄭金光(右)激動相擁。(居民提供)

經過將近兩個月的持續抗爭，以華人為主的反對搭建布來頓公園(Brighton Park)帳篷營行動，5日終於迎來搭建計畫取消的好消息。

許多住在帳篷營預定地的居民，5日獲知州府宣布停建帳篷營時，都激動不已，居民們表示，這次的抗爭因為涉及向芝市長政權挑戰，因此社區沒有獲得任何官員、民代，甚至華人社團的出面支持，「我們完全就是靠著信念，每天24小時就到工地前抗議」。

居民們以往都幾乎沒有參與社會運動的經驗，僅憑著「自己的家園自己捍衛」的想法，出席並發起任何可能的抗議活動，希望喚起廣大公眾的關注，並讓市長聽到居民的心聲，然而很不幸的，包括12區區長拉米雷斯(Julia Ramirez)、市長強森等人，都幾乎拒絕傾聽民意。

獲知州府宣布停建帳篷營後，布來頓公園居民激動相擁。(居民提供)
獲知州府宣布停建帳篷營後，布來頓公園居民激動相擁。(居民提供)

居民表示，透過這次的行動，對於一些政治人物的冷漠「很寒心」，不過也激起了大家的鬥志，「我們辛苦工作、守法納稅，我們有權力發聲」。居民們還自發捐款，由六位居民代表提告市長、市府。

在州長5日宣布停建帳篷營前，該訴訟經過延誤多時後，終於在4日舉行了法庭緊急聽證。

法官表示，因州府已經叫停工程，所以不會發出禁制令，但要求市府在該工地恢復施工前，必須先行告知該區民眾。

鑑於芝市日前發布的一份長達800頁的環境報告，該州下令暫時停止該項目，環評報告詳細說明了該帳篷營地的已知問題，還有市府方面採取的改善措施。州長辦公室對此表示，「我們已暫時停止該工地的施工，等待IEPA 對環境研究的審查。」

芝市稱，汞含量高於可接受水平的土壤已清除並妥善處置，這些均可現場接受全面審查。普立茲克表示，審查結果很快就會公布。

法官以州府目前已經要求營地停工，因此沒必要再發出禁令。在此同時，法官同意原告律師亞維拉(Frank Avila Jr.)的要求，在營地恢復動工前，市府必須先告知當地居民。

布萊頓公園居民Mike林對4日的法官判決表示，感到有些沮喪，但在此同時，法官敦促市政府提高透明度，則讓居民受到鼓舞，「我們希望結果會終止這個項目，因為將移民安置在一個有工業歷史的地點是不公平的。」

芝市長強森重申其立場，即大部分修復工作(包括去除汞等有害化學物質)已經完成，並且「該地點用於臨時居住是安全的」。

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