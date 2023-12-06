汙染短期無解 伊州州長取消芝12區帳篷營計畫

伊州州長宣布，經過伊州環保廳審查，受汙染的38街夾加州大道土地，無法短時間清理補救，因此決定停止搭建。(居民提供)

在伊利諾州環境保護廳(IEPA)對芝加哥 布來頓公園(Brighton Park)還評報告進行全面審查後，伊州 州長普立茲克5日宣布，伊州將不會在第38街夾加州大道地點，繼續搭建收容尋求庇護 者的帳篷營。

伊州環保廳提出了土壤取樣、補救不足等相關問題，鑑於進行額外取樣、處理及分析結果，以及實施相應的進一步補救措施需要大量時間，州府決定跟市府合作，去尋找其他可能的帳篷營搭建地點。

州府表示，相關部門正在加快啟動位於小村區(Little Village)的收容所，該地點擁有現有建物，將為家庭、殘障人士提供約200個床位。自從市府選擇布來頓公園搭建帳篷營後，州府已經要求芝市提供備用地點，州府也不排除與芝加哥地區教會合作，探索更多現有建物改造為收容所的方案。

普立茲克說，「我的政府團隊正在努力幫助尋求庇護者落實獨立，同時也致力於保護他們的安全，我們不會在仍然存有嚴重環境問題的地點，安置尋求庇護的家庭」。他接著說，「州府將繼續致力於一項以數據為導向的計畫，藉此改善尋求庇護者的應對措施，我們將繼續跟芝市府協調，努力在冬季擴大可用的收容所。」

伊州環保廳廳長金約翰(John J. Kim)表示，「根據我們對於受汙染物業進行修復的監管標準，伊州環保廳不會批准布來頓公園帳篷營預定地做為住宅用途。他說，該地塊居民與施工人員的安全及福祉，是最優先考慮的問題，目前擬議中的帳篷營地，並不能充分降低人類接觸已知及潛在環境條件的風險。

IEPA對芝市的該項環境調查及補救行動，進行了徹底審查，發現布來頓公園現場進行的取樣以及修復工作，存在若干問題。IEPA發現，在該場地進行的土壤鑽探性質有限且數量不足，因此無法對整個場地的環境狀況進行全面評估；此外，需要進行更多的土壤取樣，以進一步確定該土地是否存在其他汙染，並全面調查該土地的潛在汙染源。

迄今為止市府所實施的補救措施，不符合國際環保標準，也不夠充分。IEPA說，至少需要在受汙染土壤與人體接觸間安裝一個擴大的工程屏障，徹底解決接觸問題。