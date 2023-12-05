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芝12區帳篷營地含有毒物 州長喊停：環保廳審核過才能復工

特派員黃惠玲／芝加哥報導
以華人為主的居民，持續在布來頓公園預定地抗爭了一個多月。(居民提供)
以華人為主的居民，持續在布來頓公園預定地抗爭了一個多月。(居民提供)

在多方催促下，芝加哥市府針對布來頓公園(Brighton Park)帳篷營的環境評估報告日前出爐，報告顯示，這處準備用於安置新來移民的地點，土壤中含有了砷、汞、鉛、錳，以及一種用於聚氯乙烯的化學物質，其中包括重金屬和有毒污染物。芝市長強森辦公室表示，經過清除以及其他因應措施，該場地「可安全用於臨時居住」。

州長普立茲克4日表示，伊州環境保護廳將對該報告進行審查，在審查期間將暫停營地工程，如果該塊地通不過環保廳的檢驗，將不會向該項目撥款援助。

公開表示金援布來頓公園帳篷營的伊利諾州州長普立茲克團隊官員，對遲遲等不到市府的環評報告表示沮喪，州長發言人阿布達耶(Jordan Abudayeh)說，州政府多次要求該市提交這份報告，儘管市府保證會提交，但直到1日晚間才收到報告。

根據市府1日晚間發布的這份長達近800頁的報告指出，如檢測到上述污染物，不論任何水平都需要進行清理以保護人類健康。這份由外部承包商Terracon Consultants撰寫的報告中，還提到土壤中有其他有毒化學物質的痕跡，包括氰化物、殺蟲劑和長期禁用的致癌化合物多氯聯苯。

儘管該片土地發現了所有有毒物質，市長強森的一位發言人在一份聲明中寫道：「Terracon 公司為該特定地點制定的取樣計畫進行了實地調查，土壤中的汞含量和其他污染物，已通過清除以及在該地點採取『"工程屏障 』(engineered barrier)解決」，而在清除了有限的土壤並設置、維護屏障後，「該場地可安全用於臨時居住」。

報告指出，雖然現場存在有毒物質，但檢測到的含量在國家規定的範圍內，因此對帳篷營地的臨時居住者造成的風險極小。

Terracon報告稱，在檢測到汞暴露量較高的 「一個樣本位置」，其周圍的土壤已被挖出，並在垃圾填埋場進行了場外妥善處理，而一種用於製造聚氯乙烯(PVC)的化學品「鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯」在另一處發現，則將通過挖掘和垃圾填埋處理進行補救。

此外，還發現 「半揮發性有機化合物」(SVOC)和四種金屬含量較高，已經要求工人確保 「在整個工地鋪設從採石場進口的乾淨石料，並將石料壓實到至少6吋厚。石層將定期檢查和維護」。

不過，Terracon公司在報告中說，「我們不能保證該場地不含有其他危險物質、有毒材料、石油產品或本次評估所發現之外的其他潛在情況。」

強森日前才保證一定會在1日前公布環評報告，但市府卻遲至周五晚間才對外表示，要查閱該文件需根據「信息自由法」提交公開記錄申請取得，部分人士猜測，拖延到周五晚間才發布如此冗長的技術性報告並不尋常，可能是市府希望逃避對該營地的未來審查。

這處位於38街夾加州大道的私有工業用地，市府每月以9萬1000元的經費租用，帳篷營完工後，預計收容2000位尋求庇護移民。

這項帳篷營計畫從市長提出後，就受到當地居民的強烈反對，環保組織也對這片有著悠久的工業使用歷史的土地提出質疑，但市政府從來沒有正面回應或提供答案。

以華人為主的居民，持續在布來頓公園預定地抗爭了一個多月。(居民提供)
以華人為主的居民，持續在布來頓公園預定地抗爭了一個多月。(居民提供)
市府稱，已經在帳篷營地鋪設6吋的碎石，以解決污染問題。(特派員黃惠玲／攝影)
市府稱，已經在帳篷營地鋪設6吋的碎石，以解決污染問題。(特派員黃惠玲／攝影)

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