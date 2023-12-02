昔工業大城 伊州洛克德福失業率冠全州

伊州洛克福德市曾經是興旺的工業城，但如今卻淪為全州失業率最高的城鎮。(洛克福德官網)

居高不下的失業率，是伊利諾州目前面臨的巨大挑戰之一，到今年9月為止，伊州失業率為4.7%，大大高於全美平均的3.7%。而在伊州所有城市中，洛克福德市(Rockford)的失業率一直名列前茅，以今年9月的失業率為例，洛市的失業率高達6.9%，高居全州之冠。

究竟哪些原因導致這個位於伊州北部的城鎮，多年來失業率居高不下？這些因素包括經濟、人口、結構性的問題。

經濟因素：洛克福德的經濟原本一直仰賴製造業，尤其是汽車及家具生產，然而美國製造業的衰弱，對該市的經濟產生重大衝擊，導致就業 機會大幅減少，工廠也陸續關閉。

人口因素：幾十年來，洛克福德的人口一直在下降，此趨勢也直接造成了勞動力市場的萎縮，就業機會減少，此外，該市的教育 與技能水平較低的人口比率高於平均水平，使得該市居民在現代經濟環境下要找工作更具挑戰性。

結構因素：洛克福德的地理位置，遠離主要交通樞紐和經濟中心，因此限制了其吸引新企業、新產業的能力。此外，該市的基礎設施，包括交通系統、教育機構，也需要大量更新、投資 ，才能提高競爭力。

高失業率下，洛克福德的居民也受到了重大影響，他們的經濟福祉、健康及整體生活質量都因為找不到工作而逐漸降低。

首先失業讓居民經濟困難，使居民難以負擔住房、食品、醫療保健等必需品，更可能造成貧困的惡性循環，個人因此更難擺脫經濟困境。

失業也與健康問題息息相關，包括人們的壓力會增大，還會有焦慮、抑鬱的情形；經濟壓力也會導致不健康的應對選擇，例如不良飲食、濫用藥物。失業同時也對整體生活質量產生負面影響，進一步限制休閒、社交活動及個人發展的機會，失業還可能導致絕望、疏離感，使問題進一步惡化。

如何解決洛克福德的高失業率？經濟學專家表示，必須採取短期及長期的措施，在「立即緩解」方面，應提供就業培訓及安置服務，幫助師業者取得當前就業市場所需的技能、資格；提供更多可負擔的托兒、交通服務，幫助居民解決就業障礙；從失業金、食品援助的形式，為經濟困難者提供臨時救濟。

在長期對策方面，需投資基礎設施、改善城市交通系統、教育機構、商業環境；通過激勵措施，以及加強宣傳洛克福德的獨特優勢，吸引新的企業入駐；為有抱負的企業主提供資金、培訓，支持其創業；投資教育及勞動力發展，培養技術工人，滿足不斷變化的經市場需求。