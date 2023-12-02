伊州10萬居民城 僅芝城西郊Joliet人口增長

位於芝城西南郊的朱麗葉市，為伊州人口超過10萬的城鎮中，唯一過去五年居民人數增加的城市。(Joliet市官網)

根據一份針對居民超過10萬的城市的人口增減報告顯示，從2017年到2022年間，伊利諾州僅有芝城 西郊朱麗葉市(Joliet)的人口有所增長，而芝城西郊的奧羅拉市(Aurora)人口大幅縮減一成，名列全美人口減少最嚴重的城鎮之一。

金融科技公司SmartAsset公布了美國人口超過10萬的增長最快城市名單，這份名單的人口增長情形，是根據人口普查報告針對全美344個最大城市中，其在2017年到2022年間的人口差異數據排名。

SmartAccess發現，美國西南部的城市，包括許多處於沙漠帶的郊區城鎮，在這份榜單中名列前茅。從2017年以來，亞利桑納州 的巴基耶市(Buckeye)的人口增長幅度，躍居全美之冠。這個城市位於鳳凰城以西約35哩處，人口增長了48％，從6萬8000人增加到2022年的10萬5500人。

內華達州的Enterprise市人口增長了46％，亞利桑納州的Goodyear增長幅度為27％，則分居全美大城鎮人口成長幅度第二、第三高。

在伊利諾州，只有芝城西南郊的朱麗葉市在過去五年有微幅的人口增長，該市人口從2017年的14萬7150人，增加到2022年的14萬7696人，增幅不到1％，

SmartAccess經濟分析執行編輯德強恩(Jaclyn DeJohn)說，總體而言，西南部人口明顯積極增長，其中德州、亞利桑納州在高收入遷往目的地，更分別排在第二、第四名，吸引高收入者搬到上述地區的主要原因，在於跟加州沿海地區相比，這些地區的稅收相對寬鬆、生活成本較低。

儘管伊州 去年遷入了20多萬人，但同時也有34萬4000人從伊州搬走。根據分析，該州在2017年到2022年間，至少有七個人口超過10萬的城市居民人數出現減少。其中受影響最嚴重的是芝城西郊的奧羅拉市，這段期間該市人口減少了10％；伊州中部的皮歐利亞市(Peoria)人口降幅為5.5%，減少幅度在全州排名第二，芝城西郊埃爾金市(Elgin)也流失了超過4％的人口。

芝加哥市人口減少了 1.9%，芝城遠西郊洛克福德(Rockford)減少了1.7%，伊州首府春田市(Springfield)人口縮減了1.2%，芝城西郊瑞伯市(Naperville)同期人口減少了80人，縮減幅度最少。