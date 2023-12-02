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芝市聖誕燈展登場 白襪隊主場燈飾大道 開車賞燈

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥林肯動物園節日燈光秀，是許多芝城居民每年歲末佳節都會參與的主要傳統活動之一。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥林肯動物園節日燈光秀，是許多芝城居民每年歲末佳節都會參與的主要傳統活動之一。(特派員黃惠玲／攝影)

聖誕節腳步接近，芝市各處景點也紛紛點亮燦爛聖誕燈，為節日憑添熱鬧氣氛，包括靠近華埠的白襪球隊主球場、林肯公園動物園等地，即日起到明年年初，都有精彩聖誕燈展推出。

白襪球隊主球場的燈展，是採取開車通過燈飾大道的方式體驗節日氣氛，這也是芝加哥市區唯一可以開車看燈展的目的地，即日起到明年1月3日的每天傍晚5時到晚間9時，都可以購票前往參觀，周一到周三每輛車票價 24.99元，周四到周日每輛車票價39.99元。

球場地址：Guaranteed Rate Field，3326 S Wentworth Ave，Chicago, IL 60616，購票以及其他信息，可查詢官網：lightofchristmas.com/locations/chicago

林肯動物園節日燈展，即日起到明年1月7日舉行，地址在 2400 N Cannon Dr，Chicago, IL 60614。這座動物園的燈展，一直是芝城居民歲末節日的傳統活動之一，每年吸引成千上萬民眾、遊客前往觀賞。燈展期間除了12月24日晚間以及12月25日聖誕節當天關閉外，其他時間都開放參觀，詳情可查詢官網：www.lpzoo.org/event/zoolights

林肯動物園聖誕燈展即日起進行到明年1月7日為止。(林肯動物園官網)
林肯動物園聖誕燈展即日起進行到明年1月7日為止。(林肯動物園官網)

動物園 聖誕節 華埠

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