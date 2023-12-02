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伊州人去年遷出近35萬 搬至佛州最多 印州居次

特派員黃惠玲／芝加哥報導

根據聯邦人口普查局最新公布的數據，去年有超過22.8萬人遷入伊利諾州定居，在此同時，則有超過34.4萬人收拾行李搬離伊州，其中接收伊州居民最多的州為佛羅里達州。

數據顯示，約有3.52萬個伊州人搬到佛羅里達州，另有3.1萬人遷往伊州隔鄰的印第安納州，還有2.73萬人北遷到威斯康辛州。

人口普查數據指出，全美只有四個州的居民遷出人數超過伊州，包括加州81.77萬人，紐約州54.56萬人，德州49.4萬人，佛州48.99萬人。

根據普查報告，臨近伊州的其他州也接收了不少伊州居民，其中愛阿華州有1.65萬人遷入，有2萬600人搬到密蘇里州，還有6800人遷往肯塔基州。還有一些伊州人選擇搬到氣候溫暖的州，其中2.52萬人去了德州，2.45萬人搬到加州。

根據普查紀錄，最不受歡迎的目的地主要在美國西部，不到30個伊州人遷往南達科他州，還有130人搬去阿拉斯加州，其他還有人搬到愛達荷州、懷俄明州、羅德島州。人口普查報告稱，伊州從南達科他州、羅德島州接收的新居民人數也最少。

人口普查局2022年估計，伊州人口約有1250萬。上述新數據來自於人口普查局每年的美國社區調查，該調查主要希望能夠藉不斷更新的數據，讓人們對社區每年的變化有更好的了解。

此外，伊利諾州經濟政策研究所和香檳伊利諾大學(UIUC)中產階級復興計畫的研究人員，日前針對人口普查局和伊利諾伊州稅務局的數據進行了分析，結果顯示伊利諾州的農村人口越來越少，教育程度越來越高，外國出生的人越來越多，收入也越來越高。

研究人員發現，該州居民搬到其他州的數目，但很大程度上被新移民的遷入抵消。 此外，越來越多的移民開始工作，在過去十年中增加了約20萬名繳納所得稅的工人。

與人們對高稅收、犯罪和其他因素導致居民外流的擔憂相反，研究人員報告說，該州在某些領域取得了顯著進展。數據顯示伊利諾伊州人口一直穩定，芝加哥地區甚至增加了居民和納稅人。

伊州 人口普查 阿拉斯加州

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