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芝加哥聖誕捷運列車、公車上路 充滿節日氣息

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥聖誕捷運列車開動。(CTA提供)
芝加哥聖誕捷運列車開動。(CTA提供)

芝加哥運輸局(CTA)宣布，每年一度的聖誕列車及公車，從即日起到12月22日上路，其中聖誕捷運列車將有機會看到聖誕老公公，聖誕公車則將繪上熱鬧節日氣氛的圖案，讓乘客以及路人都可以一起享受濃濃過節氣氛。

今年的聖誕捷運列車，共有六節車廂，並加掛坐著聖誕老公公的雪橇車，列車也將掛起閃耀的燈飾，車廂內還會持續播放聖誕音樂。

芝加哥聖誕捷運巴士上路。(CTA提供)
芝加哥聖誕捷運巴士上路。(CTA提供)

由Allstate贊助的節日公車也已經上路，畫著雪橇及麋鹿的雙節車廂，在芝加哥街道穿梭，憑添許多節日氣息。

CTA捷運聖誕專車的行駛時間：棕線Brown Line即日起至12月4日；紅線Red Line在12月5、7日、19日行駛；紫線Purple Line則在12月6日與8日現身；粉紅線Pink Line的行駛日為12月12日與13日；藍線Blue Line在12月14日至16日可以看到並搭到聖誕列車；黃線Yellow Lin則排定12月21日。

CTA聖誕節日公車行駛路線、日期：22路公車12月1日，22路/97路公車12月2日；12路公車12月9日，華人乘搭最多的62路公車的行駛的時間是12月12日，3路公車行駛時間12月15日，29路公車是12月22日，J14路公車聖誕專車行駛時間是12月20日。

捷運 芝加哥 聖誕節

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