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確保節日健康 芝加哥衛生局呼籲打疫苗

特派員黃惠玲／芝加哥報導
衛生局建議使用食物溫度計，確保肉類在食用前完全煮熟。(pexels)
衛生局建議使用食物溫度計，確保肉類在食用前完全煮熟。(pexels)

芝加哥衛生局呼籲，歲末節日陸續來臨，居民在節日期間應將健康放在首位，衛生局建議所有六各月及以上的市民接種新冠肺炎疫苗、流感疫苗以及呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)疫苗，尤其建議60歲以上者、孕婦及嬰兒也應該接種RSV疫苗；此外，衛生局也提醒節日期間處理食物的安全指南。

衛生局的COVID-19數據公告顯示，到11月22日為止，約有21.82萬的芝加哥人(7.9%)接種了最新版的新冠疫苗。

衛生局提醒，如果感染上述病毒生病了，即使已經接種疫苗，也應該待在家中不要參加聚會或活動，並自行檢測COVID，假使檢測結果為陰性，建議不要外出，直到身體感覺復原。衛生局說，目前新冠、流感以及RSV都有治療方法，一旦生病可立刻跟醫師聯繫就診。

防範病毒傳播最好的方法，包括戴口罩、勤洗手，參加室內聚會時盡量維持良好通風。

由於民眾節日聚會多多，芝加哥衛生局也特別發布了安全食品處理指南，希望所有居民留意遵守，確保家人平安過節，準備食物時的幾個注意事項如下：

-處理任何生或熟的食物前，確保用肥皂、溫水洗手至少20秒。

-將肉類、家禽保存在從商店買來的包裝袋內。

-切勿在室溫下解凍食物，而應用冰箱、微波爐解凍。

-烹飪肉類或家禽前，不要先沖洗。

-使用食物溫度計確保肉類在食用前完全煮熟。

-剩菜剩飯在保留三到四天後就要扔掉，以免吃進潛在有害的細菌。

相關食物處理的信息，可查詢：fightbac.org

流感疫苗 芝加哥 檢測

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