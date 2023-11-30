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芝布來頓公園帳篷營開工 居民持續抗議

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城38街夾加州大道帳篷營29日已經開工。(居民提供)
芝城38街夾加州大道帳篷營29日已經開工。(居民提供)

儘管芝加哥12區布來頓公園(Brighton Park)居民持續抗爭，位於38街夾加州大道收容尋求庇護移民的帳篷營29日一早已經開始施工，市府預計在12月中旬完工並迎接首批居民。數十位當地居民29日持續在工地前抗議，堅決反對「有毒」營地搭建收容移民。

安置移民的問題，也在芝城郊區發燒，西北郊區香柏市(Schaumburg)董事會28日通過一項法令，將對持續住宿該市酒店30天及以上的顧客徵收額外稅金，藉此阻止尋求庇護移民入住。

數十位居民29日聚集帳篷營工地前抗議。(居民提供 )
數十位居民29日聚集帳篷營工地前抗議。(居民提供 )

芝市長及多個社區教會組織28日也宣布一項新的合作，當地17家教會率先捐出35萬元，作為這些新居民的餐飲費用，同時表示將開放教堂作為尋求庇護者的暫居地點，教會並號召更多慈善機構、個人加入捐款，目標在年底募集100萬資金。

布來頓公園帳篷營29日開工。(讀者提供)
布來頓公園帳篷營29日開工。(讀者提供)

芝市目前仍有1000多位尋求庇護移民住在警局外、歐海機場航站，市府希望盡快將這些人安置在保暖的室內過冬。

對於收容移民的態度，各個地區不逕相同，香柏市28日晚間由董事會通過一項法令，將對住在當地酒店持續30天及以上的住客，收取額外的稅金。

根據指出，香柏市在得知可能有移民遷往該地區後，董事會緊急召開了會議。當地居民艾許(Wade Ash)並不介意讓移民搬到他所住的西北郊區，「你知道移民他們也是人，我們希望能夠照顧他們。」

38街夾加州大道的芝城首座帳篷營29日開工，短短幾小時已經搭起帳篷支架。(居民提...
38街夾加州大道的芝城首座帳篷營29日開工，短短幾小時已經搭起帳篷支架。(居民提供)

居民莫瑞(Nicole Murray)則對該市董事會的最新決定感到欣慰，「我支持香柏市積極主動做出這一決定，這是一件好事。」

在香柏市之前，芝郊區羅斯蒙特市(Rosemont)針對該市尋求庇護移民的長期酒店住宿，已經推出了類似加稅計畫，新的條例規定，每個月只要在酒店住宿超過30天，就要繳交額外1000元的稅金。

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