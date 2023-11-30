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所繳地稅何處去 庫克郡財長官網可詳查

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡財長辦公室推出全新線上工具，可供查詢房地產稅金究竟用到哪裡去了。(官網截圖)
庫克郡財長辦公室推出全新線上工具，可供查詢房地產稅金究竟用到哪裡去了。(官網截圖)

庫克郡房產業主的2022年第二期稅單即將在12月1日到期，許多納稅人都想知道究竟不斷上漲的房產稅用到哪裡去，庫克郡財長派帕斯(Maria Papas)宣布，即日起在庫克郡財長辦公室官網，將推出最新的在線查詢工具「你的錢去了哪裡？」(Where Your Money Goes)，只要點擊進入就可以清楚看到所繳的地稅流向那個學區或政府單位。

庫克郡財長辦公室表示，所有業主收到的紙質房地產稅單，都有顯示地稅流向的金額明細，但最新推出的線上工具，還比較了2021年到2022年期間每個稅區的每項地產稅單的增減總額，此外，還附上了這些拿走地稅經費的機構網頁連結。

想要了解稅金去向的業主，只要到財長官網：https://reurl.cc/kaz9gq，輸入房產地址或PIN就可以看到所有信息。

派帕斯說，納稅人如果對自己的稅款金額上漲感到不明所以，可以從新工具了解到他們的稅金用到哪裡去了，「業主應該關注學校及其他徵稅機構申請的資金數額，以及房地產中估對於每個地產業主稅金的影響。」

以位於席勒公園(Schiller Park)利蘭大道(Leland Ave.)9900號街區的一棟房屋為例，該物業2022年的稅金上漲到9199元，比2021年提高了2447元，根據該戶的地稅單顯示，用於席勒公園81學區所徵收的稅金增長了910元，而該區的另一個212學區，也增收了603元稅金。

威利斯大廈(Willis Tower)的業主2022年的房地產稅金總額為5130萬元，與前一年相比，所增加的稅金大部分都支付給芝加哥教育委員會，此外，2021年威利斯大廈繳付給芝加哥公校系統(CPS)的金額為2180萬元，到了2022年，這筆金額上升到2330萬元。

房地產稅單金額多寡，主要依據地方政府、學區制訂的徵稅標準、郡估算局(county assessor)、地產重估局(Board of Review)以及州房地產稅上訴委員會(Property Tax Appeal Board)等機構來計算。

一般來說，在每三年的地產重估後，納稅人會看到最大的金額變化，派帕斯在上個月發布的一份報告指出，2022年的地稅單，以芝加哥市以外地區，以及北大道(North Ave.)以北的房屋受到的衝擊最大，這些地方的地稅單中位金額上漲了15.7%。

整個庫克郡2022年的房地產稅徵收金額增加了9.09多億元，達到176億，比2021年增長了5.4%。

房地產 庫克 學區

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