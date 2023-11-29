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伊州陪審團裁決 4蛋商哄抬蛋價 恐牽動印州參議員選情

特派員黃惠玲／綜合報導
Rose Acre Farms自稱為美國第二大雞蛋生產商。(農場臉書截圖)
Rose Acre Farms自稱為美國第二大雞蛋生產商。(農場臉書截圖)

伊利諾州北區聯邦法庭一個陪審團日前裁定，該州幾家主要的雞蛋生產商在2004年到2008年期間，曾聯合限制雞蛋供應，藉此提高售價。陪審團將在近期內宣布這幾家雞蛋生產商的賠償金額。

這宗聯邦訴訟起始於12年前，包括卡夫食品(Kraft Foods Global, Inc)、凱洛格公司(The Kellogg Company)、通用磨坊(General Mills, Inc)、雀巢美國公司(Nestle USA)等幾家大型食品製造公司，在2011年提告多加雞蛋生產商，稱這些雞蛋商在2000年代，使用各種手段限制美國國內的雞蛋供應，藉此提高雞蛋與蛋製品的價格，陪審團最終也確定相關損害行為發生在2004到2008年期間。

法庭文件指出，陪審團認定這四家雞蛋供應商出口雞蛋，是為了刻意減少國內市場的總體供應量，並通過籠養空間、提前屠宰、減少雞群等手段限制蛋雞的數量。

代表食品公司的原告律師福克斯(Brandon Fox)說，陪審團決定追究雞蛋生產商Cal-Maine Foods、Rose Acre Farms、United Egg Producers、United States Egg Marketers四家業者合謀哄抬雞蛋價格的責任，「我們對此感到非常高興」。

法庭文件顯示，陪審團認同食品製造商在2004到2008年間，的確因為雞蛋供應傷的作法受到損害。

被告的Rose Acre Farms為印州南部的一家公司，自稱為美國第二大雞蛋生產商，該公司曾由拉斯特(John Rust)擔任過董事長。拉斯特目前正在競選2024年印州聯邦參議員席位，他拒絕對此案發表評論。

拉斯特因為印州一項有爭議的法律，可能影響他列名共和黨初選選票，正在與印州州務卿打官司，根據該州法律，候選人必須在其所屬黨派的兩次初選中投票，或者必須得到郡縣黨魁的批准才能成為候選人，拉斯特主張此法違憲。

拉斯特爭取共和黨初選聯邦參議員的對手為班克斯(Jim Banks)，班克斯獲得錢總統川普的支持。班克斯在陪審團裁決後表示，此判決證明拉斯特不僅是一個假裝為共和黨人的騙子，還是利用印州工薪階層為自己牟利的騙子。

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