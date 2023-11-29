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環保團體籲公布12區帳篷營檢測、修復報告

特派員黃惠玲／芝加哥報導

非營利環保組織「鄰里環境正義」(Neighbors for Environmental Justice，N4EJ)27日發布聲明表示，把家庭安置在高速路邊的工業用地的帳篷本來就不安全，不僅承包搭建帳篷的公司GardaWorld不安全，土壤有有毒金屬汙染讓情況變得更糟，該組織稱，雖然進行了修復但整個環境不會因此變得安全。

N4EJ指出，政府要作業透明，就必須展示自己的工作，然而市府至今都未公布測試結果，僅提到發現了問題，但卻不說清楚什麼問題；市府也說已經修復了問題，但也沒說明如何修復；相關人士說可以安全開工了，但27日上午市府拒絕一項索取檢測結果的公共紀錄申請，並稱他們只有初步的檢測結果，且不分享數據和信息。

該組織也提到，市府沒有想要承擔責任，否則在跟GardaWorld公司簽約時，在開始考察該塊土地時，在簽訂合約租用這片空地時，在發現土壤中含有有毒金屬時，決定這塊地無論如何都可以安全使用時，都沒有任何公告。

N4EJ因此提出幾項呼籲：

●呼籲強森取消與GardaWorld的合約。

●呼籲聯邦環保署對芝市檢測與修復工作進行監督。

●呼籲伊州州長普立茲克在向市府提供資金前，調查並證明該土地無修進一步的修復。

●呼籲市府公布檢測結果、解釋補救措施，並提供其他列入市府考慮搭建帳篷營的地點的清單，讓公眾了解他們是如何決定有毒工業用地成為最佳選擇的。

檢測 復工 伊州

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