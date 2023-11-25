芝華社爆多起車庫盜竊 9分局籲提高警覺

芝加哥 第九警分局發布最新警訊指出，本月以來發生多起車庫盜竊事件，嫌犯從民宅側門進入車庫偷走財物，警局提醒民眾留意防範，並確認家中門窗隨時上鎖。

這些案件發生時間、地點，分別為：11月6日上午9時到下午6時間，South Pitney Court的3000號街區；11月8日凌晨3時，South Loomis St. 3000號附近；11月9日清晨5時40分，South Farrell St.的3000號街區；11月12日凌晨1時4分，地點在West Root St. 600號附近；112月18日上午10時30分到下午1時間，South Emerald夾38街附近；11月18日下午2時45分，South Princeton Ave.3000號街區；11月18日晚間9時到19日上午11時間，South Halsted St.夾34街附近。

九分局表示，這幾宗車庫盜竊案，嫌犯為西語裔男性，身高5呎8吋到6呎間，體重160磅到180磅，膚色較淺、戴黑色棒球帽，穿橙色背心、棕色褲子、黑色運動鞋。

警局呼籲民眾提高警覺，尤其歲末節日到來，許多民眾都有外出計畫，因此更應格外確保住家安全，警方也提供多項對策，包括保持住屋四周照明充足、立即舉報可疑活動、確保門窗安全、立即修理任何破損的門窗或門鎖，此外，如有視頻監控，請將事件經過保存，以協助警方調查。

九分局提醒，如不幸遭入室盜竊，不要碰觸現場物件，先立即報警，假使有目擊者的話，記得要求對方提供聯繫方式。如有上述案件任何線索，可電(312)747-8384。