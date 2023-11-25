我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

芝華社爆多起車庫盜竊 9分局籲提高警覺

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥第九警分局發布最新警訊指出，本月以來發生多起車庫盜竊事件，嫌犯從民宅側門進入車庫偷走財物，警局提醒民眾留意防範，並確認家中門窗隨時上鎖。

這些案件發生時間、地點，分別為：11月6日上午9時到下午6時間，South Pitney Court的3000號街區；11月8日凌晨3時，South Loomis St. 3000號附近；11月9日清晨5時40分，South Farrell St.的3000號街區；11月12日凌晨1時4分，地點在West Root St. 600號附近；112月18日上午10時30分到下午1時間，South Emerald夾38街附近；11月18日下午2時45分，South Princeton Ave.3000號街區；11月18日晚間9時到19日上午11時間，South Halsted St.夾34街附近。

九分局表示，這幾宗車庫盜竊案，嫌犯為西語裔男性，身高5呎8吋到6呎間，體重160磅到180磅，膚色較淺、戴黑色棒球帽，穿橙色背心、棕色褲子、黑色運動鞋。

警局呼籲民眾提高警覺，尤其歲末節日到來，許多民眾都有外出計畫，因此更應格外確保住家安全，警方也提供多項對策，包括保持住屋四周照明充足、立即舉報可疑活動、確保門窗安全、立即修理任何破損的門窗或門鎖，此外，如有視頻監控，請將事件經過保存，以協助警方調查。

九分局提醒，如不幸遭入室盜竊，不要碰觸現場物件，先立即報警，假使有目擊者的話，記得要求對方提供聯繫方式。如有上述案件任何線索，可電(312)747-8384。

芝加哥

上一則

新州2035年起禁售汽油新車 估2030年前會有超過9萬輛電動車上路

下一則

芝城亞裔誤入帳單協商騙局 遭詐1.3萬

延伸閱讀

紐約皇后區盜車案激增 北部飆升近4成

紐約皇后區盜車案激增 北部飆升近4成
舊金山2人涉多起商店盜竊被起訴 最多恐關3年8個月

舊金山2人涉多起商店盜竊被起訴 最多恐關3年8個月
謝安宜：購物季 嚴打零售團夥犯罪

謝安宜：購物季 嚴打零售團夥犯罪
鑽石吧民宅被盜 怨警辦案消極

鑽石吧民宅被盜 怨警辦案消極

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

2023-11-21 15:21
市府準備在布來頓公園搭建帳篷營的計畫，受到當地居民強烈反對。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營預定地確認重金屬污染 市府擬清除後續建

2023-11-22 17:21
伊州政策學會民調顯示，高達63％的選民反對市長強森推動的搭建收容移民帳篷營。(伊州政策學會官網)

治安、移民引發民怨 芝市長強森上任半年支持率僅28％

2023-11-17 10:56
費城藝術博物館是當地著名地標，許多國際遊客特地到此一遊，親自體驗電影「洛基」中，席維斯史特龍跑步登上博物館前階梯的一幕。(美聯社)

明年全球十大必訪城市 費城名列上榜

2023-11-18 01:15
杜克花園黑莖竹開花，通常每120年才會出現一次。(杜克花園臉書)

120年一見 杜克花園黑莖竹開花

2023-11-22 01:00

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨