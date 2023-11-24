伊州首位華裔副州長 侯炳文暢談職涯

侯炳文(左)時常出席華社活動。圖右為「華埠更好團結聯盟」創辦人陳增華。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克任命華裔 侯炳文(Grace Hou)為伊州 副州長(deputy governor)，主要負責監督州府的戰略願景以及回應各項社會福利服務問題，侯炳文也因此成為伊州史上職位最高的華裔州府閣員，曾在北華埠非營利機構任職，也在主流基金會工作過的侯炳文說，每一份工作、每一個職位，即使在最艱難的時刻，都為她帶來啟迪、激勵與快樂，她強烈推薦所有開啟職業生涯的社會新鮮人，投入公共服務與非營利部門的工作。

伊州州長普立茲克旗下共設有四名副州長，分別負責預算、教育、基礎建設以及社會福利等四大項事務，侯炳文是接替佛瑞斯(Sol Flores)的副州長職務，專門監督社福等項目與機構運作。

普立茲克在任命公告中表示，侯炳文在2003到2012年期間，擔任過伊州社福廳的助理廳長，2019年3月起擔任IDHS廳長，而在出任廳長前，她曾擔任芝加哥伍茲基金會(Woods Fund Chicago)總裁，普立茲克肯定侯炳文在領導IDHS從COVID-19緊急情況進入關鍵的公共服務恢復時期，且透過公平和種族正義的視角擴大了該機構的影響和責任範圍。

州長說，在她的領導下，IDHS 的人員數量和預算達到了歷史最高水平，還建立了獨立的幼兒部門，此外，侯炳文與佛瑞斯曾多次合作且成效卓著。

上月就任副州長的侯炳文，接受本報記者訪問分享新職務時表示，「我很榮幸被州長選中擔任這一職務」，她說新的工作將跨越多個政府機構，「我仍將在很大程度上與伊州社福廳的同事們保持聯繫」。她說，在公職服務期間，學習到很多技能也激發了服務熱情，包括換位思考、公共服務、建立聯盟、注重賦權，從而使那些需要州府支持者能夠茁壯成長，同時不忘保持開放溝通渠道。

她提到，在社福廳服務期間，她也將公平視角帶入公僕的角色，並隨時提醒自己必須關注這一點，「回想起在IDHS取得的成就，讓我充滿感激與自豪」。

她說，作為台灣移民 的女兒，很開心成為第一個擔任伊州副州長的華裔，她也承諾未來將持續關注移民社區的發展。

出生於芝加哥郊區的侯炳文從小立志服務公職，她為伊大新聞系與公共管理碩士學位，從學生時代就展現領導才華， 侯炳文曾經擔任過華人互助會行政主任，之後受到前州長布拉格亞維奇邀請進入州府工作。

侯炳文也大方分享自己的職業生涯歷程，她說，對於剛開始進入職場，且對一份充實的職業感興趣者，她強烈推薦投入公共服務或非營利部門的工作，「在我的職業生涯中，我發現每份工作、每個職位，都帶給我不同的啟發、激勵與快樂，即使是最艱難的時刻」，她也一直讓自己努力成為一個「優秀、體貼、善良、樂於跟同事合作者，並且努力工作，在危機時刻發揮才智成為一個可依靠的人，而她相信只要做到這些，機會就會向你走來。