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便宜好買 芝城淘二手商品5秘訣 專家：可選富人區分店

特派員黃惠玲／芝加哥報導
位於芝加哥北克萊伯恩街(North Clybourn St.)門店，業績高居全美第一。(救世軍芝加哥店臉書截圖)
位於芝加哥北克萊伯恩街(North Clybourn St.)門店，業績高居全美第一。(救世軍芝加哥店臉書截圖)

又到了每年歲末的購物季節，如果今年預算有限的話，芝加哥地區的購物專家，向此間打算節儉消費的民眾不妨到坊間著名的二手店選購所需商品，專家們並提供了五個購物秘訣，讓大家有機會在這些店裡以最實惠的價格買到心儀商品。

慈善機構救世軍(The Salvation Army)在美國營業額最高的商店，就是位於芝加哥北克萊伯恩街(North Clybourn St.)的據點，救世軍業務總監康威(Leora Conway)說，這家店的顧客來自於世界各地，「他們知道，來到這裡會找到在其他地方找不到的商品。」

芝加哥這家救世軍商店，擁有大批家庭用品、大量精選的現代和古董家具，還有許多衣物，喜歡在二手店淘寶的沃克(Dionne Walker)說，她每個週末都會去救世軍一趟，或者根據顏色標籤打折75% 的時候去採購。

這家店裡不僅有成千上百件的珠寶、男士西裝、女士復古服飾，還有放在櫃臺內的設計師商品，「你甚至可能買到香奈兒」。

在節省荷包同時，專家們提供了以下五個二手店購物秘訣，讓你有最大機會入手喜愛的商品。

五大秘訣包括「購物要有耐心」、「看到喜歡的物品就趕快下手」、「選擇二手店所在位置去購物」、「仔細檢查商品」、「查詢當日促銷品項」。

由於救世軍、Goodwill、Beatnix這些規模較大的二手店，在許多地點都設有據點，專家建議選擇到設於富人區的分店購物，例如在芝市西環區的Goodwill，往往可以找到名牌牛仔褲、設計師球鞋或皮件。

包括救世軍、Goodwill商店內的商品，全數都是民眾無償捐獻，因此品質不一，入手商品前，務必仔細檢查有無瑕疵，例如皮包的縫線是否破裂、毛衣是否已經有線團脫落等，否則縱使每件單品不到10元，這些商品「售出不退換」的規定，一旦買回家才發現有問題等於也是浪費錢。

在節儉的同時，內特和娜塔莉編制了一系列有用的提示，以幫助您獲得最優惠的價格。

此外，這些店家都會定期推出促銷，例如Goodwill每周會推出依照標籤顏色打五折的活動，也有一些二手店會在某些時候推出大折扣，喜歡淘寶二手商品的消費者記得出發前先查詢。

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