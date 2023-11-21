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旅遊高峰臨 芝新冠住院人數激增17％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
又到了歲末節日旅遊高峰，醫師提醒民眾施打新冠與流感疫苗，並採取戴口罩、勤洗手等防疫措施。(本報檔案照片)
又到了歲末節日旅遊高峰，醫師提醒民眾施打新冠與流感疫苗，並採取戴口罩、勤洗手等防疫措施。(本報檔案照片)

由於新冠住院病例在節日旅遊高峰前激增，衛生官員20日警告計畫在感恩節期間旅行者採取預防措施。

根據聯邦疾病防治中心CDC的最新數據，芝市上周新冠住院人數激增了將近17％，且平均每天有一人死於新冠病毒，此外，芝加哥一些污水處理設施的報告指出，從排放的污水中檢測到的病毒數量有所增加。

根據運輸安全管理局(TSA)預測，本周將有創紀錄的29萬人進出芝加哥市的兩大國際機場，比去年同期增加了8％，超過疫情前的水平，醫護人員警告，如果缺乏警惕可能會導致病毒傳染惡化。

芝加哥羅許醫院(Rush Hospital)急診科醫師普里姆-謝姆-托夫(Yanina Purim-Shem-Tov)說，疫情最嚴重時所使用的防疫措施：戴口罩、保持距離、勤洗手，將有助確保大家在節日期間減少受到感染機會。她表示，「我們都對COVID-19產升了疲勞感，放鬆了預防措施，但我建議大家保持警惕、保持雙手清潔，如果要待在密閉的空間裡，仍然建議你戴上口罩。」

她補充說，雖然之前醫療人員曾經以為患者可能感染新冠病毒「或是」流感，但後來發現患者可能同時感染了這兩種病毒，因此建議新冠疫苗最新補強針以及流感疫苗都應該要施打，特別是老年人或免疫系統受損者，以及正在接受化療的病人。

伊州衛生廳表示，在該州感染新冠的風險低於過去三年，雖然上個月曾一度出現保險與供應的問題，但芝市已經有將近四分之一的人接種了新冠疫苗最新補強針，衛生官員們呼籲，大家聚會時加強房間通風，防止病毒傳播。

普里姆-謝姆-托夫還提到，羅許醫院發現兒童呼吸道融合病毒RSV(Respiratory Syncytial Virus)的病例有所上升，雖然數量沒有去年多，但仍建議採取預防措施。

流感疫苗 芝加哥 疫情

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